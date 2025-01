Tragèdia en una explosió en una empresa pirotècnica

El matí assolellat d'aquest dimecres transcorria de manera habitual a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà) fins que, minuts abans de les onze, els serveis d'emergència van començar a rebre trucades que alertaven d'un soroll sec, similar a una explosió, als voltants de la carretera TV-7004, a l'altura del quilòmetre 2. L'alarma no va trigar a estendre's entre els veïns, molts dels quals van percebre l'estrèpit i, poc després, van observar una columna de fum elevant-se a la distància. De seguida, diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat es van posar en marxa per atendre el que inicialment semblava ser un incendi de caràcter industrial.

A mesura que van arribar els primers equips de Bombers, es va constatar que l'incident s'havia produït en una caseta aïllada dins del recinte de l'empresa Pirotècnica Catalana, dedicada a la fabricació i manipulació de productes pirotècnics. El foc, originat després d'una explosió de material pirotècnic i pólvora, no només va afectar la construcció en què es trobaven els treballadors en aquell moment, sinó que també es va propagar a uns 50 metres quadrats de massa forestal.

| ACN

Aquest fet va incrementar la complexitat de l'actuació, obligant les forces de seguretat i els serveis d'emergències a coordinar un doble front: l'extinció de l'incendi i la prevenció d'un possible major abast de les flames en un entorn natural sec. La magnitud de l'emergència va quedar palesa en la ràpida mobilització de mitjans. Un total de 12 dotacions dels Bombers van acudir al lloc, incloent-hi efectius de diferents grups especialitzats: el Grup de Riscos Tecnològics (GRIT), el Grup Operatiu de Suport (GROS) i el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC).

Paral·lelament, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar cinc ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats per atendre les persones afectades. Segons la informació oficial, tres treballadors de la pirotècnica van resultar ferits de gravetat després de l'explosió: dos d'ells, en estat molt greu, van ser traslladats a l'Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, mentre que el tercer, amb pronòstic greu, va ingressar a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Dos ferits de gran gravetat

L'alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Canela, es va personar a la zona per seguir de prop l'evolució dels fets i mantenir informades les autoritats competents. Segons declaracions seves, els altres quatre empleats de la pirotècnica es trobaven en casetes diferents i, per fortuna, van resultar il·lesos. Això es deu a la particular distribució de l'empresa, que treballa en diversos habitacles separats precisament per minimitzar danys en cas d'accidents relacionats amb material explosiu.

Per la seva banda, les forces de seguretat han activat els protocols pertinents. La Unitat d'Investigació de la comissaria de Valls dels Mossos d'Esquadra obrirà diligències, considerant-ho un possible accident laboral. Es notificarà al Departament de Treball, encarregat de supervisar que es compleixin les mesures de seguretat exigides per la normativa.

A més, la Guàrdia Civil, amb competències en explosius, durà a terme una inspecció a les instal·lacions per assegurar-se que l'empresa no hagi incomplert els protocols exigits en la manipulació de pólvora i articles pirotècnics. Al mateix temps, des de Protecció Civil es va activar en un primer moment l'alerta del Pla d'emergència exterior del sector químic a Tarragona (PLASEQTA), en prevenció de danys o riscos addicionals.

No obstant això, aquesta prealerta va ser desactivada cap a les 13.30 hores, en vista que l'incendi es va donar per controlat i es va constatar que no existia amenaça immediata per a l'entorn. Els bombers van aconseguir contenir les flames a la zona forestal, evitant que es propaguessin a altres casetes o a una superfície boscosa més gran. No obstant això, part del dispositiu es va mantenir al lloc per garantir que el foc quedés completament extingit i per refredar les restes de material pirotècnic encara susceptibles d'escalfar-se i provocar noves reaccions.

La investigació per determinar les causes exactes de l'explosió continua oberta. Per ara, la principal prioritat és la recuperació dels ferits, la gravetat dels quals posa de manifest la perillositat inherent a aquesta classe d'indústries. Mentre s'aclareixen els fets, l'empresa Pirotècnica Catalana ha activat el seu propi pla d'emergències i evacuat tots els seus treballadors, un total de sis, inclosos els tres ferits. Les tasques dels diferents cossos de seguretat i intervenció es prolongaran fins que es consideri segur el recinte i s'hagi verificat la integritat de la resta de casetes.