Dos ferits i desenes d'evacuats en un incendi: 6 dotacions dels Bombers actuen

La nit avançava amb aparent tranquil·litat a Terrassa (Vallès Occidental) fins que, al voltant de la una de la matinada d'aquest dimecres, la rutina dels residents en un edifici del carrer del Renaixement es va veure alterada per un succés inesperat. Un avís al telèfon d'emergències 112 a les 01.12 h va encendre les alarmes: un incendi en un dels pisos de la segona planta amenaçava la seguretat de tot l'immoble. El que no se sabia en aquell moment era la magnitud real que prendria l'incident ni que, per sufocar les flames i controlar el fum, seria necessari evacuar desenes de veïns.

Segons la informació facilitada posteriorment pels Bombers de la Generalitat, el foc es va originar a la porta d'entrada d'un dels pisos del segon pis. No s'especifiquen les causes exactes del focus, que encara estan sota investigació. El cert és que, de manera ràpida, les flames van afectar aquesta zona inicial i el fum va ascendir pel forat de l'escala, estenent-se per l'edifici i dificultant la respiració dels residents. Davant aquesta situació, els operatius d'emergències havien d'actuar amb celeritat per evitar mals majors.

| ACN

Les primeres dotacions dels Bombers en arribar es van trobar amb un escenari complex: la porta d'accés a l'habitatge en flames i una densa fumera que començava a envair els passadissos i a filtrar-se en altres estances. Amb l'ajuda d'una línia d'aigua, els bombers van procedir a extingir l'incendi, però de seguida es van adonar que la propagació del fum demanava l'evacuació immediata de tots els ocupants. A mesura que anaven avançant pis per pis, van detectar que dues persones a la segona planta requerien especial atenció en trobar-se afectades per la intensa inhalació de fum.

Segueix la investigació

Per dur a terme aquesta operació de rescat amb la màxima seguretat, els efectius d'emergències van utilitzar caputxes de rescat, un equip dissenyat per protegir les vies respiratòries de les víctimes i permetre el seu trasllat a un lloc segur. Un cop a resguard a l'exterior, ambdues persones van ser valorades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que havia desplaçat ambulàncies per atendre possibles intoxicacions o cremades. Encara que no s'han difós detalls sobre la gravetat del seu estat, fonts oficials confirmen que van requerir assistència sanitària, cosa que permet deduir que van patir algun tipus d'afectació respiratòria.

La intervenció no va acabar aquí, ja que el fum s'havia introduït en diverses plantes i posava en risc la resta de residents. Davant aquesta circumstància, es va organitzar l'evacuació de la totalitat de l'immoble, cosa que va suposar mobilitzar desenes de persones que, en plena nit, van haver d'abandonar les seves llars per posar-se a resguard al carrer. Una operació semblant va implicar la presència de sis dotacions dels Bombers, un nombre d'acord amb la magnitud de la incidència i la necessitat de controlar cada racó afectat per la calor o el fum.

Per ara, no s'han donat a conèixer les causes exactes que van desencadenar el foc a la porta de l'habitatge. Tampoc es disposa de xifres exactes sobre el nombre total de persones que van haver de ser reubicades de manera provisional, encara que els Mossos d'Esquadra i els mateixos Bombers han confirmat que els habitants de totes les plantes van ser desallotjats. De la mateixa manera, es mantenen discrets respecte a l'estat clínic de les dues persones ateses pel SEM, limitant-se a assenyalar que no van patir cremades greus.