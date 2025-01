Complicacions a la Ronda de Dalt i l'AP-7 després d'un accident: També a C-13 i C-17

L'inici de la jornada per a molts conductors a Catalunya s'ha vist entelat per diversos incidents que han provocat retencions significatives en diversos eixos viaris. Des de primera hora, el Servei Català de Trànsit ha anat actualitzant la informació relativa a diferents vies afectades, cridant a la prudència al volant i a planificar els desplaçaments amb temps extra. Les incidències principals es concentren a la Ronda de Dalt, l'AP-7, la C-13 i la C-17, on sengles accidents o vehicles avariats han limitat la fluïdesa del trànsit.

Vehicle avariat a Via Júlia (Ronda de Dalt)

La ronda de Dalt, a Barcelona, ha registrat un dels primers avisos. Concretament, entre Via Júlia i Pedralbes, en sentit Llobregat, s'ha produït un bloqueig parcial a causa d'un vehicle aturat que ocupava un dels carrils. Aquesta situació ha ocasionat cues i parades intermitents, complicant el trajecte d'aquells que pretenien travessar la ciutat per la part alta. Per si no fos prou, en direcció oposada (sentit Trinitat), també s'han donat retencions entre L'Hospitalet i Pedralbes, creant un efecte embut en ambdues calçades i reduint de manera notable la velocitat mitjana de pas.

Carril tallat a Salt (AP-7)

Un altre punt conflictiu es localitza al nord del territori. A l'AP-7, a l'altura de Salt i en sentit Barcelona, un accident ha obligat a tallar un dels carrils. Segons la informació difosa, aquest sinistre ha provocat parades de diversos quilòmetres, especialment durant les primeres hores del matí. Encara que no s'han ofert detalls sobre la magnitud del xoc ni si s'han produït ferits, les imatges divulgades per les càmeres de trànsit mostren la concentració de vehicles intentant avançar amb lentitud.

Pas alternatiu a la C-13 i C-17 tallada

Mentrestant, a l'interior, la C-13 s'ha vist afectada al seu pas per Balaguer per un accident que ha obligat a establir un pas alternatiu. Això implica que la circulació, en ambdós sentits, pateix interrupcions puntuals, amb retencions que han generat petites cues.

No acaba aquí la llista d'incidències. A la C-17, a l'altura de Parets del Vallès i en sentit Vic, s'ha tallat la carretera temporalment arran d'un altre accident. Inicialment, Trànsit informava de retencions d'1 a 2 quilòmetres, si bé la situació podia empitjorar conforme transcorria el matí. Poc després, s'advertia que es mantenia al voltant d'1 quilòmetre de congestió en el mateix tram, amb vehicles aturats al voral i personal d'emergències treballant a la zona. Davant aquesta conjuntura, es recomana circular amb suma prudència i respectar els desviaments habilitats per la policia de trànsit, que tracta de reconduir la circulació cap a carrils lliures.

Els serveis d'emergència, juntament amb les patrulles de Mossos d'Esquadra, romanen desplegats en els diferents escenaris per restablir la normalitat en el menor temps possible. Amb la finalitat d'evitar col·lisions secundàries i possibles lesions, es recomana als conductors que adaptin la velocitat a les circumstàncies, mantinguin la distància de seguretat i romanguin atents a les actualitzacions que ofereixen els panells lluminosos i xarxes oficials de Trànsit.