Tragèdia en una explosió en un centre d'empreses

per Iker Silvosa

El migdia d'aquest dijous es va veure alterat per un incident que pocs podien preveure a la localitat de Cercs (Berguedà). En una nau situada dins del centre d'empreses, a escassa distància de l'antiga Central Tèrmica, es va produir un estrèpit que va alertar tant treballadors com veïns. Passaven pocs minuts de dos quarts d'una quan els primers testimonis van donar la veu d'alarma.

Les trucades al número d'emergències informaven d'una explosió en un recinte industrial i d'un possible ferit. Amb la recepció d'aquests avisos, es van activar de seguida diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers de la Generalitat. Des del primer moment, els serveis d'emergència es van traslladar a la zona amb la màxima celeritat i es van preparar per intervenir davant un escenari potencialment perillós.

| ACN

Segons han detallat fonts dels Bombers, en arribar es van trobar un home estès a terra, conscient, però amb evidents signes de desorientació i amb ferides visibles a la zona facial. Segons els primers indicis, la persona estava manipulant un bidó de gasoil de 200 litres que es trobava buit. Per motius encara sota investigació, aquest dipòsit va explotar de manera sobtada.

Traslladat al Parc Taulí de Sabadell

L'impacte va causar un fort estrèpit que va ressonar a les instal·lacions contigües, generant gran inquietud entre la resta d'empleats. L'ona expansiva, en major o menor mesura, va arribar a la nau contigua i va provocar un moviment de sortida dels treballadors. No obstant això, els serveis d'emergència van confirmar que no s'han registrat més ferits a part de la víctima principal.

Quant al pronòstic del ferit, tot apunta que va patir lesions de consideració al rostre i, possiblement, en altres zones del cos. El SEM va realitzar una primera valoració mèdica in situ, comprovant que l'estat de l'home requeria un trasllat urgent a un centre hospitalari. Va ser llavors quan es va sol·licitar la intervenció de la unitat aèria per agilitzar el transport.

Mentrestant, els Bombers es van afanyar a revisar la zona afectada, assegurant que no hi hagués risc de nous incidents o de reactivació d'alguna deflagració. Segons han mencionat, l'explosió no va generar un incendi posterior, però sí que va produir danys materials a la nau. Un cop controlada la situació, van donar suport als sanitaris en l'estabilització del pacient.

Aproximadament a les 12:34 hores, va aterrar l'helicòpter del SEM, preparat per traslladar el ferit a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. L'home va ingressar en estat crític, segons els últims informes oficials. De moment, es desconeix l'evolució del seu quadre clínic i els facultatius no han emès més detalls al respecte.

L'incident va tenir lloc al quilòmetre 107 de la C-16, una via que comunica la zona amb altres nuclis poblacionals. L'accés al centre d'empreses es va mantenir obert, però els equips d'emergència i els cossos de seguretat van regular el pas per permetre la intervenció sense obstacles. Mentrestant, les tasques d'investigació es van iniciar al mateix lloc dels fets amb la finalitat de determinar les circumstàncies exactes de l'explosió.

Fonts consultades per mitjans locals assenyalen que la víctima realitzava treballs de tall i soldadura al bidó buit de gasoil. A falta de la confirmació oficial, es contempla la hipòtesi que els gasos residuals a l'interior del dipòsit poguessin ser responsables de la detonació. Aquestes diligències quedaran sota la supervisió d'especialistes i de les autoritats competents.