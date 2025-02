Espectacular accident entre un cotxe i moto: Intervenen 4 dotacions de bombers

per Iker Silvosa

La nit de dimecres transcorria amb normalitat a Terrassa, quan el so de sirenes va irrompre en la calma. Diversos vehicles d'emergència van acudir a la BV-1248 després de rebre un avís urgent. El rellotge marcava les 22:40 hores quan els serveis d'emergències es van posar en marxa. Un turisme i una motocicleta havien col·lisionat al punt quilomètric 5,8 de la mencionada carretera. La trucada d'alerta parlava d'un accident aparatós i de la possible presència de ferits greus.

Segons la informació facilitada pels Bombers de la Generalitat, l'impacte va ser de tal intensitat que el cotxe va acabar bolcat parcialment sobre un dels seus laterals. El conductor del turisme va quedar atrapat a l'interior, sense poder moure's. Mentrestant, el motorista, encara que conscient, necessitava també assistència sanitària urgent.

Fins a quatre dotacions de bombers es van desplaçar al lloc dels fets. Una de les seves primeres tasques va ser garantir la seguretat de tots els intervinents, estabilitzant el vehicle accidentat per evitar moviments bruscos. Després, es va iniciar el procediment d'excarceració per alliberar el conductor atrapat.

Les maniobres de rescat van incloure la retirada parcial del sostre del cotxe. Amb aquesta acció, els bombers van aconseguir crear un espai suficient per extreure amb seguretat la víctima. Va ser una feina minuciosa, coordinada a la perfecció entre diferents efectius, que havien de vetllar al mateix temps per la protecció del ferit i la integritat de l'estructura de l'automòbil.

Mentrestant, la resta de serveis d'emergència s'ocupava d'atendre els conductors implicats. Personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), en col·laboració amb l'equip sanitari dels bombers, va proporcionar una primera intervenció mèdica al mateix escenari de l'accident. Es va establir un perímetre de seguretat perquè els facultatius poguessin realitzar la seva tasca sense interferències.

Les lesions de tots dos conductors eren de diferent gravetat. Un d'ells presentava ferides de caràcter greu, cosa que va obligar a extremar la rapidesa i la precisió en l'assistència. Un cop estabilitzats, els dos van ser evacuats en ambulància a sengles centres hospitalaris de Terrassa.

Segons ha informat Món Terrassa, el conductor del turisme va ser ingressat a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, on roman sota supervisió mèdica. El motorista, per la seva banda, va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Terrassa per continuar amb el tractament necessari. La col·laboració entre tots dos centres de salut va resultar essencial en la gestió d'un incident que va exigir recursos immediats.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra es van encarregar de regular el trànsit a la zona i de descartar la implicació de més vehicles. També van activar el servei de carreteres per a la inspecció de la calçada, amb la finalitat d'eliminar qualsevol obstacle que pogués posar en risc la circulació. La normalitat a la via es va anar recuperant amb el pas de les hores, encara que el record del succés va romandre entre els conductors que transitaven pel lloc.

El sinistre es produeix en una data en què les estadístiques d'accidents a Catalunya continuen generant preocupació. Cada episodi d'aquestes característiques reaviva el debat al voltant de la importància de la prevenció i la prudència. Les autoritats insisteixen en la necessitat de respectar les normes de trànsit, mantenint l'atenció i la responsabilitat al volant.