Torna la neu: El Meteocat avisa a aquestes 9 comarques, risc de nivell 2 divendres

L'ambient hivernal torna amb força a Catalunya després d'unes setmanes de relativa estabilitat. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat un nou avís de situació meteorològica de perill (SMP) per nevades, programat per activar-se el divendres a partir de les 13:00 h i prolongar-se, en principi, fins al dissabte a la mateixa hora. Amb aquesta alerta, s'espera que diverses zones de la comunitat autònoma vegin un descens notable de la cota de neu i acumulacions que podrien complicar la mobilitat.

El grau de risc assignat és de 2 sobre 6, cosa que implica precaució, sobretot a la carretera i en àrees muntanyoses on les precipitacions puguin ser més intenses. Des del Meteocat s'ha emès un mapa detallat en què s'observa com l'àrea de perill s'estén principalment pel Pirineu i el Prepirineu. S'estima que en aquestes zones es puguin superar els 20 centímetres de gruix per sobre dels 1.400 metres d'altitud, mentre que al nord-est els valors podrien rondar els 2 centímetres a partir dels 400 metres.

Les comarques on es preveu que la neu tingui més incidència són: Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Alt Urgell i Pallars Jussà. Es tracta d'un sector predominantment pirinenc i prepirinenc, amb àrees muntanyoses que poden veure's cobertes per un mantell blanc força significatiu. Segons el mateix informe, la cota de neu rondarà en general els 1.200 metres, però no es descarta que baixi puntualment fins als 1.000 en certs valls.

Si la Candelera riu...

Aquest escenari hivernal es manté alineat amb la tendència de febrer, un mes que, segons les previsions, seguirà marcat per alts i baixos meteorològics i l'arribada esporàdica de fronts freds procedents de l'Atlàntic. Ja sabeu, 'si la Candelera riu, el fred es viu'; i així va ser, va riure, per la qual cosa el fred seguirà vigent. Per al divendres, s'aconsella a conductors i aficionats a la muntanya mantenir-se al corrent dels avisos oficials i preveure la possibilitat de carreteres relliscoses o tallades en alguns punts estratègics.

A més, els canvis bruscos de temperatura podrien ocasionar episodis de vent o pluja gelada en cotes més baixes. Pel que fa a l'evolució prevista per al dissabte, el Meteocat destaca la possibilitat de nevades residuals al llarg del matí. Tot i així, el gruix de la precipitació es produiria en les primeres 24 hores de l'alerta, per la qual cosa el dissabte s'aniria recuperant certa estabilitat, tot i que amb les temperatures encara baixes.

Les estacions d'esquí, per la seva banda, podrien beneficiar-se d'aquestes nevades, sempre que no es registrin condicions adverses que limitin l'obertura de pistes. La caiguda de flocs contribuirà a un major gruix en cotes altes, cosa que resulta positiva per a la pràctica d'esports d'hivern. No obstant això, el risc d'allaus s'incrementa en alguns punts, per la qual cosa convé consultar els butlletins específics abans d'endinsar-se en àrees no balisades.

El Meteocat insisteix que aquest avís s'ha de prendre amb serietat, encara que no es tracti del nivell més alt de risc. Els usuaris de la xarxa viària que tinguin previst circular per les zones avisades haurien d'informar-se en temps real sobre l'estat de les carreteres. Com és habitual en aquestes situacions, es recomana portar roba d'abric, un dipòsit de combustible suficient, pneumàtics apropiats i qualsevol dispositiu que pugui facilitar la conducció en cas de neu o gel.