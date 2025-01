Tragèdia després d'una forta explosió de gas

Les administracions públiques sempre demanen extremar totes les precaucions als domicilis on hi hagi una connexió de gas o també es disposi de bombones de butà. Qualsevol descuit involuntari pot provocar un greu incident i haver de lamentar lesions molt importants. O encara pitjor. Pèrdues irreparables.

El municipi de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) es caracteritza per la seva calma quotidiana, amb un ritme de vida serè i un poble que poques vegades es veu sobresaltat per grans sobresalts. No obstant això, la tarda d’aquest dilluns va quedar marcada per un succés que ha commocionat els veïns i ha posat en alerta els serveis d’emergència de la zona. Tot va començar a mitja tarda, quan un estrèpit va sacsejar els baixos d’un habitatge, interrompent bruscament la rutina a les zones més properes.

| @bomberscat, Catlane

Les primeres informacions que van transcendir parlaven d’una explosió al domicili, encara que sense precisar-ne l’origen. No va ser fins que els equips d’emergència van arribar al lloc quan es va confirmar la causa: la deflagració d’una bombona de butà. Aquesta detonació va provocar greus danys a la part baixa de l’immoble i va deixar un home ferit de gravetat.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), en coordinació amb els Bombers de la Generalitat, va rebre l’avís pocs minuts després de les 17:45 h. A partir d’aquell instant, es va posar en marxa un ampli dispositiu de resposta per auxiliar la víctima i assegurar la zona.

La detonació deixa un ferit crític

Mentre els veïns intentaven assimilar el que havia passat, la presència de fins a sis dotacions de bombers va omplir el carrer de llums i activitat frenètica. Quan aquests equips van accedir a l’interior de l’immoble, la primera constatació va ser l’absència de flames actives. En el seu lloc, es van trobar amb les restes de l’explosió i la víctima, qui, segons es confirmaria posteriorment, presentava un estat crític.

Diverses unitats sanitàries es van sumar ràpidament a les tasques d’auxili: tres ambulàncies es van desplaçar al lloc per estabilitzar el ferit i valorar si hi havia més persones necessitades d’assistència mèdica.

Després d’una primera atenció in situ, l’home va ser traslladat amb urgència a l’Hospital Vall d’Hebron, un centre de referència per a l’atenció de grans cremats i lesions traumàtiques, on els equips sanitaris compten amb unitats especialitzades. El pronòstic de la víctima, que s’ha convertit en la principal preocupació dels seus familiars i veïns, no ha transcendit més enllà del seu estat crític inicial.

| Canva

Investigació dels Bombers juntament amb la policia

Encara que els Bombers no van trobar focus d’incendi actius al lloc, això no disminueix la magnitud del succés. Les explosions de butà poden generar múltiples riscos addicionals: danys estructurals, ensorraments parcials o bé incendis secundaris. Per això, un dels objectius prioritaris en la intervenció va ser realitzar una inspecció exhaustiva per descartar nous incidents i verificar la seguretat de l’habitatge i dels contigus. De moment, no ha transcendit si l’explosió s'explica per un mal funcionament de la bombona o si hi va haver algun altre factor implicat.