Espectacular incendi d'un autocar en plena AP-7

L'autopista AP-7 a l'altura de Subirats es va convertir la tarda d'aquest dilluns en l'escenari d'un succés que va sorprendre tant els conductors que circulaven per la zona com els serveis d'emergència. Lluny, una gran columna de fum s'aixecava en sentit Tarragona, generant la curiositat dels qui passaven i el nerviosisme dels qui s'aproximaven al lloc dels fets. Les primeres imatges captades per les càmeres de la xarxa de carreteres mostraven un autocar aturat al voral, envoltat de dens fum negre que es desplaçava ràpidament cap als carrils contigus.

Els primers moments van resultar confusos, ja que no hi havia constància immediata de la magnitud de l'incendi ni de les possibles conseqüències per als ocupants. El Servei Català de Trànsit (SCT) no va trigar a emetre les primeres alertes: dos carrils quedaven tallats en sentit sud per facilitar el pas dels bombers i els equips d'auxili. Amb una via tan concorreguda com l'AP-7, això va derivar en retencions immediates que, d'acord amb les dades preliminars, van arribar a assolir els 2 quilòmetres en pocs minuts.

| ACN

Amb el pas del temps, la situació es va anar clarificant. Noves imatges mostraven l'autocar totalment envoltat en flames, mentre efectius de Bombers de la Generalitat lluitaven per contenir el foc i evitar que s'estengués a la vegetació propera o a altres vehicles que es trobaven a la zona de servei. Es va confirmar la mobilització de fins a sis dotacions, cosa que revela la magnitud de la intervenció.

Els passatgers, evacuats

Els passatgers, tots sans i estalvis, havien estat traslladats a la zona de servei pròxima al lloc del sinistre. Les tasques d'evacuació es van realitzar amb rapidesa i, gràcies a la coordinació entre el personal de l'autocar i els serveis d'emergència, ningú no va resultar ferit.

Mentrestant, el foc seguia el seu curs, alimentat pel combustible i els materials inflamables de l'autobús, que va acabar carbonitzat gairebé completament. Els Bombers van confirmar en un missatge que "el foc afecta totalment el vehicle", descrivint l'escena que mostrava una carrosseria consumida i envoltada de fum. Així i tot, l'actuació eficient de les dotacions va evitar que l'incendi es propagés, cosa especialment important en una carretera envoltada de vegetació i amb un trànsit dens.

Cap a les 15:13 h, el Servei Català de Trànsit anunciava que un dels carrils en sentit Tarragona s'havia reobert, tot i que alertava que la circulació seguia sent lenta i s'acumulava al voltant de dos quilòmetres de retencions. Al cap d'una estona, es va actualitzar la informació: seguien els treballs de retirada de l'autocar incendiat i es mantenia un carril tancat, amb un tram de fins a 10 quilòmetres d'embussos a partir de Martorell. El retorn a la normalitat, per tant, es preveia complex, ja que no només era necessari sufocar completament les flames, sinó també retirar les restes del vehicle i netejar la calçada perquè no quedés cap material que comprometés la seguretat viària.

Ja durant el transcurs de la tarda, els equips de Bombers van acabar de refredar la zona i es va iniciar el procés de remolc de l'autocar, completament calcinat. Afortunadament, en tot moment es va mantenir la calma entre els passatgers, que, segons les autoritats, van ser traslladats a la zona de servei sense incidències. La rapidesa en la resposta dels serveis d'emergència i la col·laboració dels ocupants del vehicle van aconseguir que el balanç no fos més gran que el dels danys materials.