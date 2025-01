Part de Catalunya en alerta per vent intens demà: El Meteocat anuncia comarques

El començament de la setmana ha portat amb si notícies que posen en alerta a gran part del territori català. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat el seu avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent, un advertiment que es mantindrà actiu des de la matinada de dilluns fins a la nit de dimarts, amb possibles conseqüències per a una part significativa de les comarques.

A primera hora del matí, molts es sorprenien en veure els mapes de Meteocat a les xarxes socials i constatar que el color taronja –indicatiu de perill moderat (3/6)– s'havia estès per una porció notable de Catalunya. Encara que la regió no es troba en màxims extrems d'alerta, les autoritats conviden a la prudència davant la probabilitat de ratxes de vent que podrien superar els 20 metres per segon (m/s). En determinades àrees, especialment de muntanya, aquestes ratxes poden incrementar-se, fent que la sensació tèrmica sigui més baixa i elevant el risc d'incidents.

| PixaBay, Efraimstochter

Atents també al dimarts

Dimarts, en canvi, l'alerta descendirà d'un nivell 3/6 a un 1/6, la qual cosa suggereix un alleujament progressiu en la intensitat del vent. No obstant això, el Meteocat adverteix que això no significa la desaparició total del fenomen: al final del dia, en zones com el Pirineu oriental, el vent de component oest podria tornar a arremetre, sobretot en cotes elevades. Per això, s'insta a no baixar la guàrdia, especialment si es practica excursionisme o es circula en vies d'alta muntanya, on els canvis sobtats de les condicions meteorològiques són més freqüents.

Des de Protecció Civil, es fa èmfasi en les mesures bàsiques de seguretat per a dies ventosos: assegurar elements que puguin desprendre's de balcons i terrasses, vigilar les cornises i teulades poc estables, i aparcar els vehicles lluny d'arbres o estructures inestables que poguessin caure davant una ràfega sobtada. També recomanen consultar periòdicament les previsions del Meteocat, que va actualitzant la informació en els seus canals oficials a mesura que es tenen dades més precises sobre l'evolució del vent.

Un altre factor a tenir en compte és la repercussió en la circulació per carretera. Amb ratxes superiors a 20 m/s, la conducció de vehicles alts –camions o furgonetes– es dificulta, i en ponts o viaductes poden donar-se bandades perilloses. Per això, les autoritats aconsellen extremar la precaució al volant, subjectar fermament el manillar de motos i bicicletes i, en cas de condicions molt adverses, retardar els desplaçaments si resulta factible.