Tragedia tras una fuerte explosión de gas

Las administraciones públicas siempre piden extremar todas las precauciones en los domicilios donde exista una conexión de gas o también se disponga de bombonas de butano. Cualquier descuido involuntario puede provocar un grave incidente y tener que lamentar lesiones muy importantes. O todavía peor. Pérdidas irreparables.

El municipio de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) se caracteriza por su calma cotidiana, con un ritmo de vida sereno y un pueblo que raras veces se ve sobresaltado por grandes sobresaltos. Sin embargo, la tarde de este lunes quedó marcada por un suceso que ha conmocionado a los vecinos y ha puesto en alerta a los servicios de emergencia de la zona. Todo comenzó a media tarde, cuando un estruendo sacudió los bajos de una vivienda, interrumpiendo bruscamente la rutina en las inmediaciones.

| @bomberscat, Catlane

Las primeras informaciones que trascendieron hablaban de una explosión en el domicilio, aunque sin precisar su origen. No fue hasta que los equipos de emergencia llegaron al lugar cuando se confirmó la causa: la deflagración de una bombona de butano. Esta detonación provocó graves daños en la parte baja del inmueble y dejó a un hombre herido de gravedad.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), en coordinación con los Bombers de la Generalitat, recibió el aviso pocos minutos después de las 17:45 h. A partir de ese instante, se puso en marcha un amplio dispositivo de respuesta para auxiliar a la víctima y asegurar la zona.

La detonación deja un herido crítico

Mientras los vecinos trataban de asimilar lo sucedido, la presencia de hasta seis dotaciones de bomberos llenó la calle de luces y actividad frenética. Cuando estos equipos accedieron al interior del inmueble, la primera constatación fue la ausencia de llamas activas. En su lugar, se encontraron con los restos de la explosión y la víctima, quien, según se confirmaría posteriormente, presentaba un estado crítico.

Varias unidades sanitarias se sumaron rápidamente a las tareas de auxilio: tres ambulancias se desplazaron al lugar para estabilizar al herido y valorar si había más personas necesitadas de asistencia médica.

Tras una primera atención in situ, el hombre fue trasladado con urgencia al Hospital Vall d’Hebron, un centro de referencia para la atención de grandes quemados y lesiones traumáticas, donde los equipos sanitarios cuentan con unidades especializadas. El pronóstico de la víctima, que se ha convertido en la principal preocupación de sus allegados y vecinos, no ha trascendido más allá de su estado crítico inicial.

| Canva

Investigación de los Bomberos junto a la policía

Aunque los Bombers no hallaron focos de incendio activos en el lugar, ello no disminuye la magnitud del suceso. Las explosiones de butano pueden generar múltiples riesgos adicionales: daños estructurales, derrumbes parciales o bien incendios secundarios. Por eso, uno de los objetivos prioritarios en la intervención fue realizar una inspección exhaustiva para descartar nuevos incidentes y verificar la seguridad de la vivienda y de las colindantes. De momento, no ha trascendido si la explosión se debió a un mal funcionamiento de la bombona o si hubo algún otro factor implicado.