Crema una planta de reciclatge: 8 dotacions dels Bombers al rescat

La nit havia transcorregut amb relativa calma a Vacarisses fins que, de manera inesperada, la rutina es va veure sacsejada per un avís d'incendi a la zona industrial. Mentre la majoria de veïns descansava, una fumera va començar a fer-se visible als voltants de la planta de reciclatge de Coll Cardús, cosa que aviat va posar en alerta els serveis d'emergència.

A mesura que la nit avançava, els senyals d'alarma es van confirmar. Des de l'exterior, es podia apreciar una intensa olor a cartró cremat, i els equips d'emergències van començar a coordinar la seva arribada al lloc de l'incendi. La por que el foc arribés a altres zones de la planta i provoqués danys de major consideració es cernia en l'ambient, especialment tractant-se d'un espai dedicat al tractament de material altament combustible. Mentrestant, els habitants de Vacarisses romanien atents a les xarxes socials i els canals oficials a l'espera de noves notícies.

Poc després, els Bombers de la Generalitat van comunicar, a través d'una publicació a Twitter, que el focus es localitzava en una instal·lació industrial de reciclatge on s'emmagatzemaven cartons i altres residus. Per atacar el foc, es van mobilitzar fins a vuit dotacions de bombers, una xifra considerable que reflecteix la serietat de l'emergència. En el seu missatge, es ressaltava que, malgrat la intensitat de les flames, no s'havien identificat danys en altres àrees de la planta ni en indústries adjacents. Això no va impedir, per descomptat, que s'adoptessin totes les mesures de seguretat necessàries per contenir qualsevol propagació inesperada.

Actuació dels Bombers

La intervenció dels bombers es va dur a terme amb extrema cautela, ja que un dels majors reptes a l'hora de combatre incendis en centres de reciclatge rau en la gran quantitat de residus acumulats en zones concretes, susceptibles de revifar focus de calor. Apagar les flames no és suficient en aquests escenaris: els efectius han de remoure i refredar amb aigua a pressió cada racó afectat per impedir que quedin brases amagades. Per això, la tasca d'inspecció i refredament de les runes sol prolongar-se diverses hores més enllà de l'extinció aparent.

En aquest cas, les dotacions es van coordinar per separar i dispersar, amb ajuda de maquinària pesada, les restes de cartró que havien cremat i poder atacar així les brases residuals. La imatge difosa pels Bombers mostra un escenari envoltat de fum, amb operaris i bombers equipats amb mànegues i eines específiques per a la remoció de materials. Aquest procediment va resultar essencial per declarar controlat l'incendi.

Finalment, un cop el fum es va dissipar i el foc es va considerar apagat, els operatius van confirmar que la situació estava sota control. Afortunadament, la intervenció ràpida dels bombers va evitar que les flames es propaguessin a altres naus industrials properes, cosa que hauria disparat notablement el nivell de perill. Encara que no s'han reportat altres danys a la planta de Coll Cardús, les autoritats mantenen l'atenció a la zona per prevenir qualsevol possible reencès.

Per ara, no ha transcendit informació oficial sobre les causes de l'incendi ni sobre l'abast total de les pèrdues materials. Es desconeix si l'incident es va deure a un fall elèctric, a la combustió espontània dels residus o a qualsevol altre factor.