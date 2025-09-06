Tragèdia al Circuit de Montmeló: Diversos ferits, un de gravetat, per un accident

El rugit dels motors i l'ambient festiu que envolta un dels majors esdeveniments del motociclisme es van veure abruptament interromputs. L'emoció del Gran Premi es va tenyir de preocupació per un succés inesperat.
Un greu accident de trànsit va enterbolir la jornada de celebració als voltants del famós recinte esportiu. Les sirenes de les ambulàncies i el so d'un helicòpter d'emergències van silenciar per un moment la passió dels aficionats. La realitat de la carretera s'imposà amb duresa en un dia que havia de ser únicament de festa i velocitat.
El succés va tenir lloc durant el migdia d'aquest dissabte, en plena hora de màxima afluència cap a les instal·lacions. La col·lisió es va produir en un punt neuràlgic per a l'accés de milers d'espectadors. Concretament, el sinistre va ocórrer a l'enllaç que connecta l'autopista AP-7 amb la carretera C-17, al terme municipal de Montmeló.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, dues motocicletes es van veure implicades en el violent xoc. Una d'elles transportava dos ocupants, fet que va elevar el nombre total d'afectats a tres persones.
Un operatiu d'emergència en ple Gran Premi
La resposta dels serveis d'emergència va ser immediata i contundent, desplegant un important dispositiu a la zona. La gravetat de les ferides d'una de les víctimes va obligar a mobilitzar un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Per facilitar l'aterratge segur de l'aeronau, les autoritats es van veure forçades a tallar completament el trànsit a l'enllaç. Aquesta acció, tot i que necessària, va generar importants complicacions en la circulació dels voltants.
El balanç de ferits va confirmar la serietat de l'accident que havia ocorregut a les carreteres catalanes. Una dona va resultar ferida de gravetat i va haver de ser evacuada d'urgència a l'helicòpter medicalitzat.
El seu destí va ser l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, on va ingressar amb pronòstic reservat. Els altres dos afectats, ambdós homes, van patir ferides de diversa consideració. Van ser traslladats en ambulància a l'Hospital de Granollers, sent el seu estat qualificat de menys greu pels facultatius.
El caos circulatori s'apodera dels accessos
L'incident va provocar un efecte dòmino a la ja congestionada xarxa viària que envolta el Circuit de Catalunya. El tancament de l'enllaç de l'AP-7 va generar un col·lapse immediat en una de les principals vies d'entrada. Poc després de l'aterratge de l'helicòpter, es va poder reobrir parcialment el carril dret per alleujar la congestió. Tanmateix, el caos ja s'havia apoderat de les carreteres properes al popular traçat.
Per agreujar encara més la situació, es va produir un altre accident gairebé de forma simultània en una via propera. Una col·lisió múltiple entre tres turismes va obligar a tallar un carril a la C-33 a l'altura de Parets del Vallès. Aquest segon sinistre també afectava directament els vehicles que es dirigien cap al Circuit. Les retencions no van trigar a aparèixer, registrant-se cues de fins a quatre quilòmetres a la C-35. La C-17 també va patir embussos importants, amb fins a un quilòmetre i mig de trànsit dens.
La cara amarga de la passió per les motos
Aquest tipus d'esdeveniments massius, com el Gran Premi de MotoGP, sempre suposen un enorme desafiament logístic i de seguretat. Milers d'aficionats es desplacen per carretera, molts d'ells en motocicleta, per viure la seva passió en directe.
L'alta concentració de vehicles augmenta exponencialment el risc que es produeixin accidents de trànsit. El succés d'aquest dissabte és un tràgic recordatori de la vulnerabilitat dels motoristes a la carretera.