Tragedia en el Circuit de Montmeló: Varios heridos, uno de gravedad, por un accidente

El rugido de los motores y el ambiente festivo que envuelve uno de los mayores eventos del motociclismo se vieron abruptamente interrumpidos. La emoción del Gran Premio se tiñó de preocupación por un suceso inesperado.

Un grave accidente de tráfico empañó la jornada de celebración en las inmediaciones del famoso recinto deportivo. Las sirenas de las ambulancias y el sonido de un helicóptero de emergencias silenciaron por un momento la pasión de los aficionados. La realidad de la carretera se impuso con dureza en un día que debía ser únicamente de fiesta y velocidad.

El suceso tuvo lugar durante el mediodía de este sábado, en plena hora de máxima afluencia hacia las instalaciones. La colisión se produjo en un punto neurálgico para el acceso de miles de espectadores. Concretamente, el siniestro ocurrió en el enlace que conecta la autopista AP-7 con la carretera C-17, en el término municipal de Montmeló.

| ACN

Según ha informado el Servei Català de Trànsit, dos motocicletas se vieron implicadas en el violento choque. Una de ellas transportaba a dos ocupantes, lo que elevó el número total de afectados a tres personas.

Un operativo de emergencia en pleno Gran Premio

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata y contundente, desplegando un importante dispositivo en la zona. La gravedad de las heridas de una de las víctimas obligó a movilizar un helicóptero del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Para facilitar el aterrizaje seguro de la aeronave, las autoridades se vieron forzadas a cortar completamente el tráfico en el enlace. Esta acción, aunque necesaria, generó importantes complicaciones en la circulación de los alrededores.

El balance de heridos confirmó la seriedad del accidente que había ocurrido en las carreteras catalanas. Una mujer resultó herida de gravedad y tuvo que ser evacuada de urgencia en el helicóptero medicalizado.

Su destino fue el Hospital de Sant Pau de Barcelona, donde ingresó con pronóstico reservado. Los otros dos afectados, ambos hombres, sufrieron heridas de diversa consideración. Fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Granollers, siendo su estado calificado como menos grave por los facultativos.

| ACN

El caos circulatorio se adueña de los accesos

El incidente provocó un efecto dominó en la ya congestionada red viaria que rodea al Circuit de Catalunya. El cierre del enlace de la AP-7 generó un colapso inmediato en una de las principales vías de entrada. Poco después del aterrizaje del helicóptero, se pudo reabrir parcialmente el carril derecho para aliviar la congestión. Sin embargo, el caos ya se había apoderado de las carreteras cercanas al popular trazado.

Para agravar aún más la situación, se produjo otro accidente casi de forma simultánea en una vía próxima. Una colisión múltiple entre tres turismos obligó a cortar un carril en la C-33 a la altura de Parets del Vallès. Este segundo siniestro también afectaba directamente a los vehículos que se dirigían hacia el Circuit. Las retenciones no tardaron en aparecer, registrándose colas de hasta cuatro kilómetros en la C-35. La C-17 también sufrió atascos importantes, con hasta un kilómetro y medio de tráfico denso.

La cara amarga de la pasión por las motos

Este tipo de eventos masivos, como el Gran Premio de MotoGP, siempre suponen un enorme desafío logístico y de seguridad. Miles de aficionados se desplazan por carretera, muchos de ellos en motocicleta, para vivir su pasión en directo.

La alta concentración de vehículos aumenta exponencialmente el riesgo de que se produzcan accidentes de tráfico. El suceso de este sábado es un trágico recordatorio de la vulnerabilidad de los motoristas en la carretera.