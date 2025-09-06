10 dotacions de bombers intervenen en un incendi forestal

Les alarmes han saltat durant el matí d'aquest dissabte en una zona de gran valor agrícola i natural. Un incendi sobtat de vegetació ha mobilitzat amb celeritat els equips d'emergència del territori.
L'avís inicial posava en alerta les dotacions desplaçades pel potencial risc de propagació a l'àrea. La columna de fum, visible des de diversos punts, va generar una lògica preocupació entre els veïns de la zona. Els serveis d'extinció van treballar de seguida per controlar el perímetre afectat per les flames.
El ràpid desplegament dels efectius ha estat clau per evitar que el foc adquirís dimensions més grans. La coordinació entre els equips terrestres i aeris va resultar fonamental durant els primers minuts de la intervenció. Gràcies a aquesta acció conjunta, s'ha pogut estabilitzar la situació en un temps relativament curt.
Un desplegament ràpid a la comarca de la Conca de Barberà
El succés ha tingut lloc concretament al terme municipal de Vilanova de Prades. Les flames es van originar en un camp de vinyes situat a les proximitats del conegut camí de les Borjasses. La trucada d'alerta al telèfon d'emergències 112 es va registrar a les 11:46 hores d'aquest dissabte 6 de setembre. Immediatament, es va activar el protocol corresponent per a aquest tipus d'incidents forestals a Catalunya.
Un total de nou dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat van acudir al lloc dels fets. A més, van comptar amb el suport important d'un mitjà aeri (MAER) que ha participat en les tasques de reconeixement i extinció. La intervenció de l'helicòpter va ser clau per avaluar l'abast del foc des de l'aire. La seva tasca va permetre dissenyar l'estratègia més efectiva per contenir l'avanç de les flames sobre el terreny.
L'estratègia de contenció i el paper dels camins rurals
Segons van informar els mateixos Bombers de la Generalitat, les tasques d'extinció van evolucionar favorablement des del principi. L'èxit de l'operació es va deure en gran manera a l'orografia de la zona afectada.
El foc va quedar confinat entre diversos camins rurals que envolten el camp de vinyes. Aquestes vies han actuat com a tallafocs naturals, impedint que l'incendi s'estengués cap a la massa forestal propera.
Aquesta circumstància va facilitar enormement la feina dels equips d'extinció desplegats sobre el terreny. Els bombers van poder concentrar els seus esforços a assegurar el perímetre i remullar la zona calenta. L'efectivitat de la contenció va permetre que el mitjà aeri es retirés a la seva base un cop controlada la situació. La notícia confirma que la planificació i el coneixement del terreny són vitals.
Vilanova de Prades, un enclavament natural sota vigilància
Vilanova de Prades és una localitat coneguda pel seu impressionant entorn natural a les Muntanyes de Prades. Aquest enclavament combina boscos frondosos amb conreus agrícoles, especialment vinyes, que defineixen el seu paisatge característic.
Tanmateix, aquesta riquesa paisatgística també comporta un risc elevat d'incendis forestals, sobretot al final de l'estiu. La sequera acumulada durant els mesos estivals converteix la vegetació en un combustible molt perillós.