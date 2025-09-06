Problemes a prop del Circuit de Catalunya per un accident: Tallat un carril

La tranquil·litat d'una jornada de dissabte s'ha vist interrompuda de manera abrupta per a centenars de conductors. Un aparatós incident ha complicat significativament la circulació en una de les artèries viàries més importants de la comarca.
La col·lisió múltiple ha generat importants retencions, posant a prova la paciència d'aquells que es dirigien als seus destins. Aquest succés ha obligat les autoritats de trànsit a actuar amb celeritat per gestionar el caos viari resultant. La situació s'ha tornat especialment delicada en un punt neuràlgic per a l'accés a importants infraestructures de la zona.
L'avís saltava a través dels canals oficials del Servei Català de Trànsit poc després del migdia d'aquest dissabte. La informació confirmava un accident per encalç que involucrava tres turismes a l'autopista C-33.
Concretament, el sinistre va tenir lloc a l'altura del terme municipal de Parets del Vallès, un enclavament d'alta densitat de trànsit. Com a conseqüència directa del xoc, es va procedir al tall d'un dels carrils en sentit nord. La via es va veure afectada en direcció a l'enllaç amb l'AP-7 i la C-17, així com al popular Circuit de Barcelona-Catalunya.
Una tarda de dissabte marcada per les retencions
L'accident ha transformat un tram de la C-33 en un coll d'ampolla durant les hores centrals del dia. La col·lisió, les causes exactes de la qual encara s'estan investigant, ha provocat una llarga cua de vehicles.
Les imatges difoses per les càmeres de control de trànsit mostraven una circulació molt lenta i densa. Els equips d'emergències i manteniment de carreteres es van desplaçar al lloc per atendre els implicats i assegurar la zona. Aquestes tasques resulten fonamentals per poder reobrir la via amb totes les garanties de seguretat tan aviat com sigui possible.
L'elecció d'aquesta ruta és molt comuna durant el cap de setmana per a desplaçaments d'oci. Molts conductors es dirigien probablement a zones de la comarca del Vallès Oriental o més al nord de Catalunya.
El tall de carril, encara que parcial, té un efecte dominó que s'estén al llarg de diversos quilòmetres. La congestió obliga els conductors a reduir dràsticament la velocitat, augmentant el temps de viatge de manera considerable. Les autoritats han recomanat buscar rutes alternatives per evitar quedar atrapats a l'embús.
Un punt negre a la ruta cap al Circuit
La situació s'ha vist agreujada per un fet anterior que ja complicava la mobilitat en el mateix sector. El Servei Català de Trànsit informava que l'enllaç de l'autopista AP-7 amb la carretera C-17 en direcció al Circuit romania tallat.
Aquest tancament es devia a un accident previ en què s'havien vist implicades dues motocicletes. Per tant, els conductors s'han trobat amb dos incidents diferents en un radi de pocs quilòmetres. Aquesta concatenació de successos ha convertit l'àrea en un veritable punt negre durant la jornada.
La proximitat al Circuit de Barcelona-Catalunya no és un detall menor, ja que és un pol d'atracció constant. Encara que no hi hagués un gran premi, les seves instal·lacions acullen esdeveniments i activitats durant tot l'any.
Això genera un flux constant de vehicles que s'ha vist severament afectat per la doble incidència viària. La planificació de la mobilitat als voltants d'infraestructures tan importants es revela crucial. Un sol accident pot desencadenar un col·lapse que afecta milers de persones en moments d'alta afluència.
La gestió d'aquesta crisi viària demostra la importància dels sistemes d'informació en temps real. Gràcies a les xarxes socials i als panells informatius, molts usuaris han pogut conèixer l'estat de la via. Aquesta informació permet prendre decisions informades, com desviar el recorregut o ajornar el viatge si és possible. La capacitat d'adaptació dels conductors, unida a la ràpida intervenció de les autoritats, és clau per mitigar les conseqüències d'aquests imprevistos i recuperar la normalitat a la xarxa viària tan aviat com sigui possible.