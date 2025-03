Tragèdia en caure una dona a les vies del tren després d'un tall elèctric

Un fet inesperat i inquietant ha commocionat usuaris i treballadors del transport públic avui. Després que una dona patís un greu accident en precipitar-se a les vies del tren en circumstàncies especialment preocupants.

Accident en plena foscor

L'accident va tenir lloc a l'estació de Rodalies del Clot, a Barcelona, avui al voltant de les onze del matí. Segons fonts oficials de Renfe i testimonis presencials, la dona estava caminant per l'andana mentre utilitzava el seu telèfon mòbil. Just en aquell moment, es va produir un sobtat apagat elèctric que va deixar totalment a les fosques l'àrea, augmentant considerablement el risc d'accidents.

Diverses fonts assenyalen que, en la foscor, la dona intentava connectar la llanterna del telèfon quan va ensopegar accidentalment, precipitant-se a les vies. El soroll generat per la caiguda va alertar immediatament les persones properes, que van sentir clarament un fort cop seguit de peticions d'ajuda.

Intervenció immediata i trasllat a l'hospital

Afortunadament, la ràpida reacció de dos joves presents al lloc va evitar conseqüències més greus. Aquests testimonis no van dubtar a auxiliar immediatament la víctima, aconseguint treure-la de les vies per col·locar-la de nou a la zona segura de l'andana.

| ACN

Després del rescat inicial, personal del servei de vigilància de Renfe es va desplaçar amb urgència fins al lloc, activant així els protocols d'emergència establerts per a aquest tipus de successos. Posteriorment, efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar l'afectada a l'Hospital del Mar per a una avaluació mèdica exhaustiva. Fins al moment no s'han fet públics detalls sobre l'estat de salut de la dona, encara que es presumeix que no revesteix gravetat extrema.

Apagat elèctric causat per filtracions d'aigua

L'incident ha posat novament sota la lupa l'estat de manteniment de les instal·lacions ferroviàries. Segons va explicar Renfe, la causa probable de l'apagat va ser una filtració d'aigua provinent d'un aparcament proper, cosa que diversos usuaris ja havien denunciat prèviament a través de xarxes socials.

Actualment, els tècnics de Renfe treballen sense descans per solucionar el problema, encara que, mentre es completa la reparació, les andanes segueixen parcialment sense il·luminació. Renfe ha optat per utilitzar megafonia i reforços de seguretat per minimitzar els riscos mentre persisteix aquesta situació.

Necessitat urgent de millores en les infraestructures

Aquest desafortunat succés posa de relleu la importància de mantenir en condicions òptimes les infraestructures públiques, especialment en punts tan concorreguts com les estacions de tren i metro. Aquest incident a l'estació del Clot se suma a una sèrie de situacions similars que s'han reportat en altres estacions catalanes. El que fa més urgent la necessitat d'una revisió integral.

Les autoritats han anunciat una inversió de 2,3 milions d'euros destinada precisament a renovar la instal·lació elèctrica a les estacions afectades. No obstant això, fets com el succeït aquest dilluns evidencien que encara queda molt per fer per garantir la seguretat i evitar accidents d'aquesta naturalesa. Especialment en circumstàncies extraordinàries com un apagat elèctric.