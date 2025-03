5 comarques en risc per vent intens segons el Meteocat

per Iker Silvosa

El cap de setmana comença amb un episodi de forts vents que afectarà diverses zones de Catalunya. Encara que l'estabilitat atmosfèrica ha predominat en els últims dies, una entrada d'aire fred en altura i un augment en la pressió isobàrica han generat un escenari propici per a ratxes intenses. Des de la matinada de dissabte, els meteoròlegs han alertat sobre la possibilitat de ràfegues que podrien superar els 25 m/s en algunes comarques.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta de grau 3 de 6 en l'escala de perill meteorològic, la qual cosa indica un nivell moderat de risc en diverses àrees. En concret, cinc comarques es troben en situació de vigilància especial a causa de la possible incidència del vent: Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Ripollès, Alt Empordà i la zona nord de la Cerdanya. Les dues primeres estan en alerta taronja; la resta, en groga.

| Andrew1Norton, Getty Images

El fenomen afectarà amb més intensitat zones elevades i exposades, especialment als Pirineus i la franja costanera de l'Empordà, on el vent de component nord-oest s'intensificarà progressivament al llarg del dia. A l'Alt Empordà, a més, es preveu un increment del fenomen del torb, un efecte característic de la tramuntana que redueix dràsticament la visibilitat en cotes altes.

Quan es notarà més el vent?

L'episodi de vents forts començarà a notar-se a partir de les 07:00 h de dissabte i es mantindrà actiu fins a la matinada de diumenge. Segons els models meteorològics, els moments de més intensitat es produiran entre el migdia i la tarda de dissabte, quan les ratxes podrien assolir valors destacats en els punts més exposats.

Les previsions indiquen que a partir de diumenge al matí, la situació tendirà a normalitzar-se, tot i que encara podrien registrar-se ràfegues residuals en les zones més afectades.

Precaució davant el risc de caiguda d'arbres i objectes

Donada la magnitud del vent previst, es recomana extremar la precaució, especialment en zones boscoses i urbanes on el risc de caiguda de branques i objectes pot ser significatiu. A més, en àrees de muntanya, la combinació del vent amb la neu recent podria augmentar el perill d'allaus en sectors concrets del Pirineu.

Els conductors que circulin per les vies afectades, especialment en trams elevats o exposats, hauran de reduir la velocitat i subjectar amb fermesa el volant per evitar desplaçaments involuntaris del vehicle. A mesura que avanci l'episodi, s'espera que Meteocat actualitzi l'alerta amb dades més precises sobre l'evolució del vent. Es recomana seguir les indicacions dels serveis d'emergències i consultar les actualitzacions en temps real per evitar desplaçaments innecessaris en les zones més afectades.