Alerta màxima per despreniments, esllavissades i inundacions: 4 vies tallades

Les fortes pluges dels últims dies han provocat una situació delicada en diverses carreteres, activant les alarmes pels riscos derivats de despreniments, esllavissades i inundacions. El temporal ha deixat ja conseqüències preocupants i obligat les autoritats a actuar ràpidament per garantir la seguretat ciutadana.

El matí d'aquest 10 de març s'ha iniciat amb importants restriccions en la mobilitat a causa de l'acumulació d'aigua i despreniments del terreny, especialment en carreteres secundàries que solen ser més vulnerables a aquests fenòmens meteorològics.

| ACN

Carreteres afectades i situació actual

Segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit, tres vies romanen completament tallades a causa de la gravetat dels danys ocasionats. La BV-1462, una carretera que connecta amb Barcelona, ha estat tancada després de registrar-se importants despreniments que bloquegen totalment el pas de vehicles. Els equips d'emergència i manteniment treballen intensament al lloc per intentar desbrossar la calçada i evitar accidents.

La segona carretera afectada és la C-243B, que discorre per Castellví de Rosanes, una altra zona especialment perjudicada pels efectes de les pluges. Allà, les autoritats han decidit suspendre el trànsit preventivament després que es produïssin diversos despreniments del terreny que amenacen amb expandir-se si continua plovent.

Finalment, la GI-542, carretera que enllaça els municipis d'Osor i Sant Hilari Sacalm, també està clausurada al trànsit. En aquest tram, els operaris estan avaluant constantment l'estabilitat del terreny, ja que el risc de nous despreniments és molt alt. El tancament es mantindrà fins que es garanteixi plenament la seguretat viària.

Problemes addicionals per inundacions

A més dels despreniments i esllavissades, el Servei Català de Trànsit ha informat també del tancament per inundació de la carretera GIV-6226. Aquesta via presenta acumulacions significatives d'aigua que impedeixen la circulació segura, amb perill tant per a vehicles com per a vianants. Les autoritats han demanat expressament a la ciutadania que eviti intentar creuar àrees inundades per no exposar-se a perills innecessaris.

Les previsions meteorològiques anuncien que les pluges persistiran al llarg del dia en algunes zones del territori català, la qual cosa podria empitjorar la situació actual, especialment en aquelles zones ja debilitades per l'aigua. Protecció Civil ha activat el pla INUNCAT per coordinar esforços davant possibles emergències derivades del temporal.

Com sempre, és incisiu recordar la importància de revisar l'estat de les carreteres abans d'emprendre qualsevol viatge. D'aquesta manera, podrem estalviar-nos molts mals de cap. A més d'aquestes incidències en les quatre vies esmentades, hi ha altres amb retencions a causa d'accidents.