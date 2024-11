Greu accident d'un treballador de RENFE: Es mobilitzen ambulàncies i helicòpter

per Iker Silvosa

Els accidents laborals recorden la importància de complir amb les normatives de prevenció de riscos laborals (PRL) per garantir la seguretat a la feina. La jornada d'avui va deixar una escena preocupant als tallers de RENFE a Vilanova i la Geltrú, on un operari va patir cremades greus mentre feia tasques de manteniment. La gravetat de l'accident va requerir una intervenció immediata dels serveis d'emergència, que van mobilitzar ambulàncies i un helicòpter medicalitzat.

L'incident es va registrar poc abans de les 14.30 hores, segons va informar la Policia Local de Vilanova i la Geltrú a través del seu compte oficial de Twitter. El treballador, la identitat del qual no s'ha revelat, va patir cremades mentre executava tasques pròpies del seu lloc. La resposta va ser ràpida i coordinada: ambulàncies bàsiques i medicalitzades van anar al lloc, juntament amb un helicòpter que va traslladar la víctima a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Les imatges compartides a les xarxes socials mostren el desplegament dels equips d'emergència, incloent-hi agents de la policia local que van donar suport a l'operació. Aquestes actuacions destaquen la importància de la rapidesa i la precisió en incidents laborals greus, on cada minut és crucial per minimitzar-ne les conseqüències.

Traslladat amb helicòpter

L'estat de salut del treballador és greu, encara que no s'han ofert detalls addicionals sobre l'extensió de les lesions. La causa de l'accident és investigada, i s'espera que RENFE col·labori a aclarir els fets. Aquest tipus d'incidents subratlla la necessitat de comptar amb estrictes protocols de seguretat en instal·lacions industrials, especialment en tasques d'alt risc com les de manteniment.

| ACN, Jordi Borràs

La mobilització de l'helicòpter medicalitzat posa de manifest la gravetat de la situació. Aquest tipus de recursos s'activen únicament en casos d'emergència extrema on el trasllat ràpid a l'hospital pot ser determinant per salvar vides. En aquest cas, l'equip d'emergències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va actuar amb eficàcia per garantir que el treballador rebés atenció especialitzada.

A més de l'impacte en l'àmbit laboral, l'incident va generar una alerta a la comunitat. Les xarxes socials van reflectir el suport de companys i ciutadans, destacant la importància de la prevenció a l'entorn laboral. Aquest accident se suma a altres registrats a la regió, on la seguretat a la feina continua sent un desafiament constant. L'accident als tallers de RENFE és un recordatori tràgic de la necessitat de prioritzar la seguretat i la salut a la feina.