Li tallen la mà en un pub dominicà després d'una baralla: Operat d'urgència

Un jove ha patit una gravíssima agressió durant una baralla multitudinària que va acabar de la forma més inesperada possible. Els fets, que han impactat la comunitat local per la seva extrema violència, es van produir aquest cap de setmana en una zona d'oci nocturn. La víctima va acabar amb una mà completament amputada, en un episodi tan violent com insòlit.

Tal com ha informat en primícia El Nacional, tot va començar la matinada de diumenge en un conegut pub dominicà ubicat al barri de Collblanc, a L'Hospitalet de Llobregat. Segons fonts policials consultades, diversos grups van protagonitzar una discussió dins de l'establiment, que ràpidament va escalar fins a arribar als carrers. Fonts properes a la investigació han explicat que enmig del caos generat, un dels implicats va treure una arma blanca i va tallar la mà a un altre jove, deixant els presents en un estat de xoc absolut.

| ACN

La mà, en una glaçonera

L'escena, lluny de detenir-se, va continuar en plena via pública, en la qual diversos testimonis van presenciar com algú recollia la mà amputada i la col·locava dins d'una glaçonera plena de gel, possiblement per intentar preservar l'extremitat fins que arribessin els serveis d'emergència. Quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc alertats per nombrosos veïns i testimonis, van trobar el jove greument ferit i l'extremitat amputada dins de la glaçonera.

Ràpidament, es va activar un protocol d'emergència i el ferit va ser traslladat a un centre hospitalari proper, on va ser intervingut quirúrgicament d'urgència per intentar salvar l'extremitat i estabilitzar les seves ferides. Afortunadament, no es tem per la seva vida.

Després d'atendre la víctima, els agents van desplegar ràpidament un dispositiu per la zona per localitzar els implicats, que havien escapat aprofitant la confusió generada. La recerca, que es va estendre per àrees contigües entre L'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, va acabar poc després amb la localització i detenció de tres homes, que presumptament haurien participat en l'agressió. Segons la font anteriorment esmentada, l'origen dels agressors és també dominicà.

Tot i que la investigació encara es troba oberta, els Mossos d'Esquadra treballen amb la hipòtesi que podria tractar-se d'una venjança a causa de possibles conflictes anteriors entre bandes rivals. Aquest incident, però, no està relacionat directament amb altres episodis violents recents, com els dos tirotejos ocorreguts a Terrassa durant el cap de setmana.

Aquest tipus de successos violents estan preocupant especialment les autoritats catalanes a causa de l'augment d'incidents relacionats amb armes blanques i de foc en zones d'oci nocturn durant els últims mesos. Sense anar més lluny, fa menys de dues setmanes, aquesta mateixa zona limítrofa entre L'Hospitalet i Barcelona va ser escenari d'un tiroteig que va deixar un home greument ferit per arma de foc, en un succés que també involucrava persones d'origen dominicà.