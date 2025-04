Tragèdia a la C-35: Mor un motorista després d'un impacte frontal amb un camió

per Iker Silvosa

Un nou accident ha sacsejat aquest matí les carreteres catalanes amb un tràgic desenllaç. El que inicialment semblava un sinistre més en la circulació diària, ha acabat convertint-se en una tragèdia, sumant-se a la preocupant xifra de víctimes mortals en vies catalanes durant aquest any, especialment entre conductors de motocicletes.

Segons ha informat oficialment el Servei Català de Trànsit (SCT), el conductor d'una motocicleta ha mort durant el matí d'aquest dimecres després de protagonitzar una violenta col·lisió frontal contra un camió a la carretera C-35, concretament al punt quilomètric 62,7, en el terme municipal de Riells i Viabrea, comarca de la Selva.

| SEM

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident sobre les 7:37 hores i han desplegat ràpidament un operatiu al lloc del sinistre, al qual han acudit un total de set patrulles policials, cinc dotacions de bombers i dues unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La rapidesa de la resposta ha permès acordonar ràpidament la zona i tractar d'assistir al motorista implicat, encara que lamentablement els sanitaris només van poder certificar la seva mort a causa de la gravetat de les ferides sofertes en l'impacte.

Circulació interrompuda durant hores

Com a conseqüència immediata de l'accident, la circulació a la carretera C-35 ha quedat interrompuda completament en ambdós sentits durant diverses hores, generant importants afectacions en el trànsit habitual d'aquesta via, molt utilitzada per vehicles que connecten diferents punts de la comarca i àrees limítrofes.

Inicialment, s'ha activat un pas alternatiu per descongestionar parcialment el trànsit, encara que durant els treballs inicials d'emergència, el tram afectat entre Riells i Viabrea i Sant Celoni ha romàs tallat totalment. Agents de Mossos d'Esquadra van regular el pas durant diverses hores, fins que es van poder completar les tasques de retirada dels vehicles implicats i neteja de la calçada.

Un any especialment dur per als motoristes

Aquesta tragèdia torna a posar sobre la taula la vulnerabilitat extrema dels conductors de motocicletes a la xarxa viària catalana. Amb aquesta última víctima mortal, s'eleva a 43 el nombre total de morts en accidents de trànsit a les carreteres catalanes des de l'inici del present any. Però especialment preocupant és la dada que revela que fins ara, 15 de les víctimes han estat motoristes, una xifra que alerta sobre la necessitat urgent d'augmentar les mesures de protecció i conscienciació dirigides específicament a aquest col·lectiu.

La perillositat inherent a la conducció de motocicletes s'accentua encara més en carreteres secundàries i vies interurbanes com la C-35, on les col·lisions frontals solen tenir conseqüències especialment greus a causa de les altes velocitats i l'estretor d'alguns trams d'aquestes vies.

Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació detallada del sinistre per determinar amb exactitud les circumstàncies que van portar al fatal desenllaç. De moment no ha transcendit informació concreta sobre què podria haver provocat l'accident, encara que les primeres hipòtesis apunten a la possibilitat d'un descuit, excés de velocitat o invasió accidental del carril contrari.