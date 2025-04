Es repeteix la història a Rodalies: Mitja hora de retards en una línia important

Sembla una constant inevitable. Un nou incident torna a causar llargues esperes i frustració entre els usuaris de Rodalies, la xarxa ferroviària catalana. Aquesta vegada, una incidència tècnica ha generat retards que estan superant la mitja hora en els trens d'una de les rutes més concorregudes i essencials per a la mobilitat diària de milers de catalans.

Un problema tècnic en plena hora punta

Segons ha confirmat oficialment Renfe, els trens de la línia R4 amb origen a Sant Vicenç de Calders han patit importants demores durant la jornada d'avui. Els retards, en alguns casos superiors a 30 minuts, han afectat una gran quantitat de viatgers, especialment aquells que realitzen desplaçaments quotidians cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.

| ACN

El motiu d'aquesta incidència ha estat un problema tècnic localitzat en un dels combois quan aquest circulava a prop de l'estació del Vendrell. Aquesta avaria, malgrat haver estat ja solucionada pels tècnics de Renfe, ha tingut un efecte dominó en el trànsit ferroviari, generant una congestió important a la línia i afectant la puntualitat habitual del servei.

Una problemàtica recurrent a Rodalies

Aquest nou episodi s'uneix a una llarga llista d'incidències tècniques que han afectat el funcionament de Rodalies durant els últims anys. En el que va d'any, ja són múltiples les ocasions en què els usuaris han hagut de lidiar amb interrupcions del servei o retards significatius derivats d'incidències en combois, fallades en les infraestructures o avaries tècniques. De fet, es tracta d'alguna cosa pràcticament diària; aquesta mateixa setmana ja s'han produït altres incidències i retards a l'R4.

Malgrat els anuncis periòdics de millores i inversions a la xarxa ferroviària, la realitat quotidiana per a milers de viatgers continua sent la incertesa sobre el funcionament puntual i fiable del servei, cosa que provoca un clar desgast en la imatge de la companyia ferroviària i en la confiança dels ciutadans cap al transport públic.

Cada nou incident posa de relleu la necessitat urgent de prendre mesures més eficaces per garantir el funcionament correcte i fluid de Rodalies. Més enllà de les promeses institucionals, resulta imprescindible una aposta ferma per la modernització i manteniment preventiu tant de trens com d'infraestructures. A més, una major transparència en la comunicació podria millorar la percepció i comprensió per part dels usuaris afectats.

A llarg termini, la repetició constant d'aquestes incidències podria portar a una pèrdua significativa d'usuaris habituals que optin per mitjans de transport alternatius, cosa que afectaria directament els objectius de mobilitat sostenible de la Generalitat.