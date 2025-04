Greu accident de matinada a l'AP-7: Un camió bolca i el conductor queda atrapat

Un espectacular accident ha tornat a sacsejar brutalment una de les principals artèries de comunicació catalana durant aquesta matinada, generant preocupació en els equips d'emergència i obligant a desplegar ràpidament diversos dispositius especials. La intervenció dels bombers ha estat clau per resoldre una situació especialment complicada a causa de les circumstàncies en què es trobava el vehicle accidentat.

Segons informacions oficials difoses aquest matí pel cos de Bombers de la Generalitat a través de les seves xarxes socials, al voltant de les quatre de la matinada, un camió ha protagonitzat un greu accident a l'autopista AP-7, concretament a l'altura del municipi de l'Ampolla, a la comarca del Baix Ebre.

| ACN

El vehicle, de gran tonatge, ha patit una aparatosa sortida de via que ha provocat que bolqués lateralment, quedant immobilitzat a la cuneta. A conseqüència del fort impacte, el conductor ha quedat atrapat dins de la cabina, impossibilitat per sortir pels seus propis mitjans. Aquest tipus de situacions solen ser especialment delicades, ja que requereixen d'una intervenció acurada per evitar majors danys a la persona atrapada.

Operatiu especial per rescatar el conductor atrapat

Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat diverses dotacions del cos de bombers -cinc, en concret- i equips sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han treballat coordinadament durant més d'una hora per assegurar l'escena i efectuar el rescat del camioner. La tasca d'excarceració, sempre delicada per la necessitat d'evitar moviments bruscos que puguin agreujar les lesions de la víctima, s'ha dut a terme amb màxima precisió i eficiència.

Els bombers han utilitzat eines hidràuliques específiques per tallar l'estructura del vehicle i alliberar així el conductor, mentre que el personal sanitari s'ha mantingut pendent en tot moment per proporcionar-li l'atenció mèdica immediata després del rescat. Per ara no ha transcendit més informació sobre l'estat de salut del camioner ni sobre les lesions que hagi pogut patir. Tampoc les causes que han provocat l'accident, encara que una de les hipòtesis és que el conductor podria haver-se quedat adormit.

A causa de la gravetat de l'accident i a les tasques necessàries per a l'excarceració i posterior retirada del vehicle accidentat, es van produir certes complicacions en el trànsit d'aquesta important autopista, encara que a causa de l'hora de l'accident, l'impacte sobre la circulació habitual va ser moderat. No obstant això, les autoritats recomanen circular sempre amb precaució en passar per zones on els serveis d'emergència estan treballant.