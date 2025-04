Tragèdia a l'AP-7: Un motorista mort i una ferida greu en un accident

per Iker Silvosa

La tarda de dilluns es va convertir en una jornada negra per a la mobilitat a Catalunya a causa d'un greu accident en una important autopista, que va acabar amb un desenllaç tràgic per als implicats. L'enrenou de la circulació a causa de l'apagada, que no va afectar directament les grans autovies, va acabar amb la intervenció massiva de serveis d'emergència i amb tristes notícies que s'han conegut hores després de l'accident.

Com va ocórrer el tràgic accident?

El succés es va produir al voltant de les 17:30 hores al punt quilomètric 154,2 de l'AP-7, a prop de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), en sentit sud. Segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit (SCT), una motocicleta en què viatjaven dues persones va sortir inesperadament de la via. Tot i que encara s'investiguen les causes exactes de l'accident, fonts properes a la investigació, com El Caso, indiquen que podria tractar-se d'un problema de salut patit pel conductor en plena circulació, cosa que va provocar una pèrdua del control de la motocicleta i la posterior sortida de l'asfalt.

L'emergència va mobilitzar un ampli dispositiu: vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La ràpida resposta va permetre traslladar ambdós ocupants de la motocicleta ràpidament a l'hospital Mútua de Terrassa, encara que la gravetat de les ferides ja anticipava que les notícies no serien bones.

Conseqüències fatals després d'una llarga matinada

Durant la matinada de dimarts, i després de nombroses hores d'intervenció mèdica intensiva, es va confirmar la pitjor notícia: el conductor de la motocicleta, identificat com M.A.B., de 60 anys i resident a Sabadell, no va aconseguir superar la gravetat de les ferides patides i va morir al centre hospitalari. La seva acompanyant continua ingressada al mateix hospital, tot i que la seva situació mèdica és considerada menys greu, però encara preocupant.

Afectacions al trànsit en plena hora punta

L'accident no només va deixar víctimes personals, sinó que també va generar importants complicacions en la circulació en un dels punts més transitats de la xarxa viària catalana. Com a conseqüència directa del sinistre, es va haver de tancar temporalment la sortida número 22 de l'AP-7 cap a la carretera C-16, provocant retencions de fins a dos quilòmetres en plena hora punta, afectant centenars de conductors.

Aquest tipus d'incidents ha reavivat el debat sobre la vulnerabilitat dels motoristes a Catalunya. Segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, en el que portem d'any ja han mort 52 persones en accidents ocorreguts en carreteres interurbanes catalanes, sent especialment preocupant que 18 d'aquestes víctimes mortals siguin motoristes, posant de relleu la perillositat específica a la qual s'enfronten aquests conductors.

Des del SCT han recordat la disponibilitat permanent del Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), que opera els 365 dies de l'any, oferint assistència integral a familiars i afectats per sinistres viaris. Aquest servei proporciona orientació sobre procediments administratius posteriors a l'accident, recursos existents, drets dels afectats i atenció psicològica immediata. Està accessible de forma gratuïta trucant al 900 100 268.