La temeritat d'un repartidor de Glovo durant l'apagada que gairebé acaba en tragèdia

per Iker Silvosa

Quan pensàvem que ho havíem vist tot després de l'apagada històrica que va paralitzar Espanya i Portugal, un repartidor de Glovo va decidir pujar el llistó. En un acte tan inexplicable com temerari, va protagonitzar un vídeo viral descendint des de la teulada d'un edifici amb una corda, muntat sobre la seva bicicleta. Tot això va ocórrer mentre els ascensors estaven inutilitzats per la manca d'electricitat.

L'insòlit vídeo del repartidor "Spider-Man"

L'apagada massiva, que va deixar sense subministrament elèctric a milions de persones, va provocar escenes curioses, perilloses i fins i tot surrealistes. No obstant això, la protagonitzada per aquest valent—i potser massa atrevit—repartidor de Glovo ha superat totes les expectatives.

En el vídeo viralitzat a les xarxes socials, es pot veure clarament com el repartidor, equipat amb la seva característica motxilla groga, descendeix per la façana d'un edifici usant únicament una corda i mantenint-se muntat sobre la seva bicicleta. La maniobra, digna del mateix Spider-Man, va deixar els espectadors atònits mentre gravaven des d'un edifici proper i comentaven incrèduls la situació.

| Canva

Genialitat o imprudència extrema?

La reacció a les xarxes ha estat explosiva, combinant admiració i humor davant l'arriscada maniobra del jove repartidor. Usuaris van bromejar sobre el nivell de compromís amb el lliurament de la comanda, destacant que probablement buscava la màxima valoració del client a tota costa.

Altres comentaris, més crítics, van assenyalar la irresponsabilitat i els riscos evidents d'una acció que podria haver acabat en tragèdia. I és que, per més heroic que sembli, la decisió de baixar per la façana en bicicleta i amb una simple corda sembla tan innecessària com inexplicable, especialment considerant que les escales segurament estaven disponibles.

La confusió sobre la ubicació

Encara que el vídeo s'ha viralitzat sota la premissa que l'escena va tenir lloc a Espanya durant l'apagada, alguns detalls generen dubtes sobre aquesta afirmació. De fet, les persones que graven l'escena sorprenent parlen en anglès amb accent estranger, cosa que posa en qüestió que l'episodi ocorregués realment en territori espanyol.

Sia com sia, la temeritat del repartidor de Glovo ha fet córrer rius de tinta digital, destacant tant la seva valentia com el seu qüestionable judici en moments crítics. La situació, digna d'una pel·lícula còmica d'acció, quedarà gravada en la memòria col·lectiva com una de les escenes més estranyes sorgides durant aquesta apagada històrica.

Finalment, més enllà de l'humor, el vídeo serveix com un recordatori sobre els límits de l'enginy humà davant situacions adverses, convidant a reflexionar sobre els riscos innecessaris en moments de crisi. I, per descomptat, ens deixa amb el dubte de si el client va rebre finalment la seva comanda intacta, o si la pizza va arribar freda després de semblant odissea.