Apagada: Un home la fa grossa posant-se a dirigir el trànsit

Quan l'electricitat va desaparèixer sobtadament ahir a gairebé tota la península ibèrica, milions de ciutadans es van veure atrapats en una situació inesperada i confusa. El caos ràpidament es va estendre per les ciutats, amb semàfors apagats i carreteres submergides en una perillosa anarquia vehicular. Però entre tot aquest desordre, va sorgir un heroi improvisat que va acaparar totes les mirades.

L'improvisat policia de trànsit que es va fer viral

Durant la jornada de l'apagada massiva que va afectar Espanya i Portugal, l'escena que més va cridar l'atenció a les xarxes socials va ser protagonitzada per un home anònim que va decidir prendre cartes en l'assumpte. En un vídeo que ràpidament es va fer viral, s'observa com aquest ciutadà, de manera espontània i valenta, se situa al mig d'una concorreguda intersecció i comença a dirigir el trànsit com si es tractés d'un agent experimentat.

El vídeo mostra el protagonista realitzant gestos precisos per aturar i donar pas a vehicles, aportant ordre en un entorn que, minuts abans, era un autèntic caos. La seva actitud decidida va provocar admiració i aplaudiments espontanis per part d'alguns vianants que, sorpresos per la inesperada acció, no van dubtar a registrar el moment amb els seus mòbils.

| ACN

Caos absolut a les carreteres

Amb l'apagada, els semàfors de totes les ciutats afectades van quedar inutilitzats, i en qüestió de minuts els carrers es van convertir en un territori pràcticament sense llei. Tanmateix, el cert és que, per ara, no han transcendit notícies de greus accidents, per la qual cosa, en general, el comportament dels conductors va ser l'adequat. Des del govern i la DGT ja havien demanat a la població limitar els moviments en cotxe en la mesura del possible.

El més peculiar del vídeo és com tants i tants conductors accepten les seves ordres i obeeixen les seves indicacions sense conèixer-lo de res i sabent que precisament policia no era.

La gravació, publicada sota un to humorístic i acompanyada d'un missatge destacant la valentia de l'improvisat agent, acumula ja gairebé un milió de visualitzacions. Els comentaris que es multipliquen a les xarxes socials lloen l'actitud cívica de l'home, reconeixent la seva valentia i l'eficàcia amb què va actuar durant l'emergència.

Mentre alguns usuaris destaquen el valor i la responsabilitat demostrada per aquest ciutadà, altres van aprofitar per criticar la lentitud de la resposta oficial, reclamant més presència policial i millor preparació davant d'esdeveniments tan inesperats com el viscut ahir.

Aquest curiós episodi serveix també per obrir un debat més ampli sobre la importància de la preparació ciutadana davant de grans emergències. Més enllà de l'humor que pugui despertar el vídeo, l'acció d'aquest home reflecteix una realitat preocupant: la manca de protocols clars i eficients davant de situacions de crisi inesperades, així com la importància crucial d'una reacció ràpida per part de les autoritats.