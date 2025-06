Tragèdia en un accident de tractor: Mor un home de 63 anys

No sempre es pot anticipar una tragèdia, sobretot quan ocorre en situacions quotidianes que, a simple vista, no semblen amagar cap perill. El succés, que ha commocionat tota una comunitat, posa de manifest una vegada més els riscos als quals s'enfronten aquells que treballen en tasques agrícoles o rurals, fins i tot quan es tracta de recorreguts breus o aparentment segurs.

La fatalitat es va desencadenar a la franja del migdia del passat dissabte, quan un home de 63 anys es trobava realitzant tasques habituals amb el seu tractor, una escena que es repeteix cada dia en nombroses zones rurals. Segons la informació facilitada pels Mossos d'Esquadra, l'incident va tenir lloc cap a dos quarts d'una del migdia, mentre el vehicle circulava per un camí lateral situat al costat de l'autopista AP-7, a prop de la partida del Pla del Bif.

El tractor, que anava equipat amb un corró agrícola —un element habitual per acondicionar terrenys—, va bolcar de forma sobtada i per causes que encara estan per esclarir. El conductor va quedar atrapat sota el vehicle, cosa que va provocar un desenllaç tràgic tot i la intervenció dels serveis d'emergència, que no van poder fer res per salvar-li la vida.

Context de risc: els accidents de tractor, una preocupació recurrent

El que ha passat aquest cap de setmana no és un fet aïllat a la regió. De fet, es tracta del segon accident mortal amb tractor registrat en menys de dotze hores a les Terres de l’Ebre, una zona on l'agricultura i els treballs rurals formen part essencial de la vida quotidiana.

Divendres a la nit, poques hores abans d'aquest darrer succés, un altre veí de la comarca de la Ribera d’Ebre —concretament a Flix— va perdre la vida en circumstàncies similars. En aquest cas, el conductor era un home de 69 anys, també molt conegut al seu entorn, cosa que ha multiplicat la sensació de dol entre els habitants del sud de Catalunya.

Tots dos accidents han estat investigats per les autoritats, que recorden la importància d'extremar les precaucions al volant de maquinària pesada, especialment en camins de terra o zones on les condicions poden variar sobtadament. Tot i que les causes del bolcatge no s'han determinat de manera oficial, els agents no descarten factors com la inclinació del terreny, la presència d'obstacles inesperats o fins i tot possibles fallades mecàniques.

Les notícies sobre accidents de tractor sempre tenen una forta repercussió a les zones rurals. Més enllà de la pèrdua personal, aquests fets recorden diàriament la vulnerabilitat d'aquells que treballen el camp, moltes vegades en solitud i en escenaris on qualsevol descuit pot tenir conseqüències irreparables.

Les associacions agràries i els mateixos veïns han mostrat el seu pesar davant la doble tragèdia que ha sacsejat la comarca. En nombroses ocasions, tant els sindicats com les administracions públiques han reclamat més formació, campanyes de prevenció i ajudes per renovar els vehicles agrícoles, molts dels quals tenen diverses dècades d'antiguitat i manquen de sistemes de seguretat moderns.