Troben un mort, una ferida greu i una persona suïcidada: Tot relacionat

La jornada ha començat marcada per un episodi desconcertant, un d'aquells successos que trenquen la rutina d'un petit municipi i que, amb el pas de les hores, van sumant interrogants. El que semblava un dia més s'ha convertit en l'escenari d'una investigació policial complexa, amb connexions familiars i un rerefons que encara està sent analitzat pels especialistes.

Una cadena de fets violents en ple alba

Tot ha començat a primera hora del matí, quan els serveis d'emergència han rebut una trucada alertant d'un home ferit de gravetat en plena via pública de Sentmenat. Segons han informat des d'El País, la víctima presentava ferides provocades per arma blanca i, malgrat la ràpida intervenció dels sanitaris, finalment ha mort al lloc dels fets. L'impacte d'aquesta escena ha deixat consternats els veïns, molts dels quals han estat testimonis del desplegament policial posterior.

La investigació ha avançat amb rapidesa. Els Mossos d'Esquadra han identificat que el presumpte autor de l'apunyalament havia fugit del lloc instants després de l'agressió, aparentment a bord d'una motocicleta. L'operatiu policial s'ha desplegat aleshores per tot el municipi, rastrejant possibles amagatalls i recollint els primers testimonis.

| ACN

Una dona ferida de gravetat i una troballa inquietant

Mentre la policia catalana intentava esclarir els fets inicials, s'ha produït una segona troballa: una dona ha estat trobada a l'interior d'un domicili, també ferida de gravetat. La víctima ha estat traslladada d'urgència a l'hospital Taulí de Sabadell, on roman en estat greu. El context de la seva troballa, en un escenari diferent del de la primera agressió, ha afegit encara més complexitat a la investigació.

La connexió entre els dos episodis s'ha fet evident en qüestió de minuts, tot i que els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la línia d'investigació per determinar amb exactitud el vincle entre ambdues víctimes i el presumpte agressor.

Tanmateix, la seqüència de successos no ha acabat aquí. Aproximadament una hora després del primer avís, la policia ha localitzat el cos sense vida d'un home a l'interior d'una nau industrial del municipi. Segons les primeres hipòtesis, l'home s'hauria tret la vida per penjament després de fugir de l'escena del crim. A El País assenyalen que aquest individu podria ser el padrastre de la víctima mortal trobada al carrer, tot i que, de moment, aquest extrem no ha estat confirmat oficialment per la policia catalana.

Hipòtesis obertes i un municipi commocionat

De moment, totes les línies d'investigació romanen obertes. Els Mossos d'Esquadra treballen per esclarir el parentiu entre les persones implicades en aquest tràgic succés. Les primeres informacions apunten a l'existència d'una relació familiar directa, tot i que els agents eviten donar detalls definitius fins a concloure les primeres diligències.