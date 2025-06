Nou atropellament de vianants, una persona ferida: Puja a la vorera i s'estavella

Les primeres hores del dia solen estar marcades per la pressa i el bullici als carrers de les grans ciutats, on cada detall pot convertir-se en un factor determinant per a la seguretat de qui hi transita. Tanmateix, no sempre tot transcorre com hauria, i de tant en tant, un fet inesperat posa en alerta veïns i autoritats.

Un matí marcat pel caos en una de les artèries més transitades

La jornada d'aquest dilluns ha començat amb un accident que, per la seva violència i les circumstàncies en què s'ha produït, ha tornat a posar el focus sobre els riscos als quals s'enfronten els vianants a la ciutat. Segons han informat a Metrópoli Abierta, el succés ha tingut lloc a primera hora del matí, cap a les 8:30, quan una conductora ha perdut el control del seu vehicle en una via cèntrica del districte de Sant Gervasi, una de les zones més concorregudes per vianants i ciclistes a Barcelona. Ha passat, en concret, al carrer Via Augusta.

El que ha començat com una simple pèrdua de control s'ha convertit ràpidament en una escena aparatosa: el cotxe ha envaït la vorera després de desviar-se cap al carril bici, ha atropellat una vianant i ha acabat el seu recorregut després d'impactar violentament contra dos arbres, un fanal i finalment la façana d'un edifici. L'estrèpit ha alertat immediatament els vianants i comerciants de la zona, que van veure com la tranquil·litat matinal es trencava en qüestió de segons.

| 3Cat

Intervenció d'emergències i conseqüències per a les víctimes

En qüestió de minuts, la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona s'han desplaçat al lloc de l'accident. Els serveis sanitaris han atès de seguida la víctima de l'atropellament, una dona que ha resultat ferida amb una fractura a una cama. Malgrat la gravetat inicial, s'ha confirmat que la seva vida no corre perill i ha estat traslladada a un centre hospitalari per ser tractada. La conductora, per la seva banda, ha patit ferides lleus, tot i que el xoc de l'incident era evident, segons van relatar testimonis.

L'impacte no només ha deixat danys personals, sinó també materials: dos arbres i un fanal han resultat tombats, i la façana d'un edifici ha acabat marcada per la força del xoc. El trànsit a la zona ha quedat interromput durant diversos minuts mentre els equips d'emergència acordonaven l'àrea i procedien a la retirada de les restes de l'accident, retornant a poc a poc la normalitat a una de les vies més transitades de la ciutat.