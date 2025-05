Tragèdia mortal en un accident de tractor a prop de la C-12

Les nits tranquil·les sovint amaguen episodis que trenquen la rutina de qualsevol comunitat. Els serveis d'emergència, sempre en alerta, de vegades reben trucades que provoquen operatius de màxima urgència. La recent mort d'un home en un succés marcat per la fatalitat ha commocionat aquells que segueixen el dia a dia dels esdeveniments més inesperats.

Un accident inesperat en plena nit

Tot va passar en una d'aquelles nits que semblaven tranquil·les. Va ser llavors quan una trucada al telèfon d'emergències 112, feta poc abans de la mitjanit, va activar tots els protocols. L'alarma la va donar un familiar de la víctima a les 23:42, un detall que evidencia l'impacte immediat de la tragèdia en l'entorn més proper de l'afectat.

Les primeres informacions apunten que la víctima, un home de 69 anys, conduïa un tractor per un camí rural quan, per causes que encara s'estan investigant, el vehicle va bolcar i va caure per un talús. L'accident va succeir en un camí proper a una via principal de comunicació del territori.

Les dotacions dels Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i el Servei d'Emergències Mèdiques es van desplaçar amb rapidesa al lloc dels fets. Tanmateix, la gravetat de la situació i la posició en què va quedar el tractor van dificultar qualsevol intent de rescat. El personal sanitari, malauradament, només va poder certificar la mort de l'home, una escena que posa de relleu l'alt risc d'aquest tipus d'accidents, especialment en camins rurals i de difícil accés.

El context i els perills dels camins rurals

No és la primera vegada que un accident relacionat amb maquinària agrícola acaba en tragèdia. Els camins rurals, en moltes zones, presenten condicions especialment delicades durant la nit. El risc augmenta en zones amb talussos o pendents pronunciades, com la que va protagonitzar aquest darrer succés.

El lloc exacte, el camí de les Veremusses, és ben conegut entre els veïns per la seva proximitat a la C-12 i el seu ús habitual entre treballadors i agricultors de la zona de Flix, a la comarca de la Ribera d'Ebre.

Aquest tipus d'accidents, tot i que poc freqüents, generen una gran alarma social en entorns rurals, on la vida de moltes famílies està estretament lligada a l'activitat agrícola. La tragèdia pren encara més rellevància per tractar-se d'una persona amb experiència i coneixedora del terreny.

Les causes del bolcatge encara estan sent investigades pels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir els fets i determinar si l'accident va poder estar condicionat per l'estat del camí, una possible avaria mecànica o qualsevol altre factor extern.

Intervenció dels serveis d'emergència i primeres conclusions

La resposta dels serveis d'emergència va ser immediata i coordinada, com sol passar en els sinistres d'aquestes característiques. Els Bombers de la Generalitat van desplegar efectius especialitzats en rescats en terreny difícil, mentre que els Mossos d'Esquadra van assumir la responsabilitat de l'atestat policial. El Servei d'Emergències Mèdiques, tot i la rapidesa, no va poder fer res per salvar la vida de la víctima, donada la gravetat de les ferides sofertes en l'accident.

Les autoritats locals han recordat la importància d'extremar la precaució en la conducció de maquinària agrícola, especialment en zones poc il·luminades i en condicions nocturnes. Aquest cas també posa sobre la taula la necessitat de revisar els dispositius de seguretat en vehicles antics, així com l'estat dels camins rurals, sovint oblidats en les tasques de manteniment.