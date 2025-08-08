Calcinat: Així ha quedat un tractor per un incendi

La tarda d'aquest dijous s'ha viscut un ensurt important a Puigcerdà, concretament als voltants de l'Hospital de la Cerdanya. Un tractor ha quedat completament calcinat després de declarar-se un incendi que, a més, ha afectat parcialment la vegetació de la zona. Afortunadament, no s'han hagut de lamentar ferits.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís de l'incendi es va rebre a les 15:33 hores. De seguida, s'hi van desplaçar dues dotacions que van treballar de manera coordinada per apagar les flames, evitar que es propaguessin i protegir tant l'entorn agrícola com el perímetre del centre hospitalari proper.
Un foc que es va propagar ràpidament
La maquinària agrícola, en treballar en zones amb herba seca i amb temperatures elevades, és especialment vulnerable als incendis. En aquest cas, tot apunta que el foc es va iniciar al mateix tractor mentre feia feines de camp. Les flames es van estendre ràpidament cap a la vegetació propera.
Les imatges difoses pels Bombers mostren la magnitud dels danys: el tractor ha quedat reduït pràcticament a la seva estructura metàl·lica. La cabina, les rodes i el sistema d'estris han estat pastura de les flames, deixant rere seu un munt de ferros fumejants.
Intervenció ràpida i eficaç
L'actuació dels efectius dels Bombers ha estat clau per evitar un mal major. Un cop al lloc, els bombers van procedir a atacar el foc des de diversos fronts, refredant primer la zona de vegetació més propera per frenar l'avanç de les flames, i després actuant directament sobre el tractor en flames.
A més d'extingir l'incendi, també es van dur a terme tasques de remullada a la zona afectada per evitar possibles rebrots. L'actuació va ser ràpida, i en menys d'una hora la situació estava sota control.
Risc en zones rurals
Els motors, sistemes elèctrics o fins i tot una espurna generada per fricció poden ser l'origen d'un incendi. Per això, les autoritats insisteixen en la importància de fer un manteniment adequat de la maquinària agrícola i evitar, en la mesura del possible, treballar a les hores de màxima temperatura.
A la Cerdanya l'activitat agrícola conviu molt a prop de zones boscoses i prats secs, cosa que incrementa el risc de propagació ràpida en cas d'incendi. La proximitat de l'Hospital de la Cerdanya va fer que l'actuació dels Bombers fos encara més urgent, ja que la seguretat d'un centre sanitari és prioritària.
Danys materials importants
Tot i que no hi va haver víctimes personals, els danys materials són significatius. El tractor, una eina essencial per a la feina agrícola, ha quedat totalment destruït. Això suposarà un cop econòmic dur per al seu propietari, que haurà d'afrontar la reposició de la maquinària perduda.
El foc també va afectar una petita franja de vegetació adjacent, tot i que gràcies a la intervenció dels Bombers l'abast va ser limitat i no va arribar a provocar un incendi forestal de més dimensions.
Crida a la precaució
Els Bombers han reiterat la seva crida a extremar les precaucions durant les tasques agrícoles i ramaderes, especialment en dies de calor intensa i humitat molt baixa. La recomanació passa per revisar l'estat dels motors, evitar acumulació de material inflamable a prop de la maquinària i disposar de mitjans d'extinció ràpids.
Tot i que en aquesta ocasió tot va quedar en un ensurt i en pèrdues materials, l'incident serveix com a recordatori que el foc pot aparèixer en qualsevol moment i, en qüestió de minuts, arrasar amb tot el que trobi al seu pas.