Terrible accident a la C-14: Diversos ferits

Una tarda d'aparent calma s'ha vist violentament interrompuda per l'estrèpit de metall i la urgent sirena de les ambulàncies. Un impacte violent entre dos vehicles ha deixat un escenari desolador en una important via de comunicació, mobilitzant un complet dispositiu d'emergències per atendre les víctimes i assegurar la zona.
El succés ha posat de manifest, una vegada més, la fragilitat de la seguretat a les carreteres convencionals, on un instant ho pot canviar tot.
L'incident s'ha produït a la comarca de l'Alt Urgell, un punt de connexió vital per a la regió. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a les 15:49 hores d'aquest dijous, informant d'una col·lisió frontal d'alta energia que requeria una resposta immediata i coordinada. La imatge del sinistre, amb els dos turismes destrossats al mig de la calçada, evidenciava la gravetat del que havia passat.
Un rescat complicat en plena tarda
L'epicentre de la tragèdia va tenir lloc al punt quilomètric 165 de la carretera C-14, a l'altura del terme municipal de Fígols i Alinyà, a la província de Lleida. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, que es van desplaçar al lloc amb cinc dotacions, la violència del xoc va deixar un dels conductors atrapat en el munt de ferros en què va quedar convertit el seu cotxe.
Els efectius de bombers van haver de dur a terme una delicada operació d'excarceració. Aquest tipus de rescats són una cursa a contrarellotge en què, utilitzant eines hidràuliques especialitzades, es talla i s'expandeix la carrosseria del vehicle amb la màxima precisió per alliberar la víctima sense agreujar les possibles lesions.
Mentrestant, els equips del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es preparaven per estabilitzar els ferits. Un cop alliberat el conductor, els bombers van netejar la calçada per poder restablir la circulació amb seguretat.
Tres ferits i la carretera tallada
El balanç final del sinistre, segons les fonts oficials, és de tres persones ferides de diversa consideració, les quals van ser ateses al mateix lloc de l'accident pel personal del SEM. Arran del xoc, el Servei Català de Trànsit es va veure obligat a tallar la circulació a la C-14 en tots dos sentits de la marxa, entre els punts quilomètrics 164 i 166, cosa que va generar importants retencions en una via amb un considerable flux de vehicles, especialment en època estival.
Al lloc també hi van acudir patrulles dels Mossos d'Esquadra, que es van fer càrrec de regular el trànsit i d'iniciar la investigació per esclarir les causes exactes del brutal impacte.
La C-14 a l'Alt Urgell, un tram marcat per la tragèdia
Aquest greu accident no és, per desgràcia, un fet aïllat en aquest punt de la xarxa viària catalana. La carretera C-14, que vertebra el territori i connecta Lleida amb els Pirineus i Andorra, ha estat escenari de nombrosos sinistres greus i mortals al llarg dels anys, especialment en el tram que travessa l'Alt Urgell. Sense anar més lluny, l'octubre de 2023, un jove va morir en una col·lisió molt similar ocorreguda en aquest mateix terme municipal de Fígols i Alinyà.