Es crema un cotxe en una zona boscosa: Conat d’incendi forestal

La tranquil·litat de la nit s'ha vist interrompuda per un succés que, si no s'hagués controlat a temps, podria haver desencadenat conseqüències encara més greus. Les imatges que han transcendit mostren una escena impactant: un vehicle reduït a ferralla fumejant al mig d'una carretera flanquejada per vegetació. Però el que semblava un simple incendi d'automòbil va estar a punt de derivar en quelcom molt pitjor.

L'avís va arribar de matinada

Els fets van tenir lloc durant la matinada de dimarts. Segons han informat els Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, es va rebre un avís a les 02:57h per l'incendi d'un cotxe en plena via pública. El succés va tenir lloc a la Pujada dels Polvorins de Girona, una zona situada a prop de zones boscoses. Això va provocar una mobilització ràpida d'efectius davant el risc de propagació del foc a la vegetació propera.

El cotxe va quedar completament calcinat. Les flames van consumir el vehicle en qüestió de minuts i van provocar també la crema d'uns 15 metres quadrats de massa forestal. La intervenció dels Bombers va evitar que el conat d'incendi es convertís en un episodi forestal de dimensions més grans.

Risc elevat per la proximitat del bosc

Les imatges difoses pel cos d'emergències mostren els bombers actuant en plena foscor, amb les restes fumejants del cotxe encara visibles al mig de la carretera. L'escena evidencia la fragilitat de l'entorn forestal davant aquest tipus d'incidents, especialment en èpoques de l'any en què la sequedat del terreny multiplica el risc d'ignició.

Tot i que no s'han reportat ferits, el foc es trobava perillosament a prop de la massa forestal. Si les condicions meteorològiques haguessin estat desfavorables —com forts vents o calor extrema—, el desenllaç podria haver estat molt diferent. L'avís ràpid al 112 i la resposta eficaç dels bombers van ser determinants per evitar una catàstrofe.

Sense pistes, per ara, sobre l'origen

De moment, no han transcendit detalls sobre les causes de l'incendi. No s'ha confirmat si es tractava d'una avaria mecànica, una negligència o un acte intencionat. Fonts properes a l'operatiu no descarten cap hipòtesi i serà ara la investigació la que determini si darrere del succés hi ha algun tipus d'intencionalitat o és accidental.

Els cossos d'emergències romanen atents davant qualsevol indici de risc en zones similars. Aquest tipus d'episodis no només suposen un perill pel foc, sinó també pel tall de carreteres, la possibilitat d'accidents secundaris i l'afectació a l'entorn natural.

Una crida d'atenció sobre la prevenció

Aquest incident reforça la importància d'extremar les precaucions quan es transita o s'estaciona en zones properes a massa forestal. Especialment a l'estiu, amb temperatures elevades i vegetació seca, qualsevol espurna pot desfermar un foc incontrolable. Un simple error al motor d'un cotxe, una cigarreta mal apagada o un acte irresponsable poden desencadenar una emergència de grans proporcions.

Aquesta temporada estival, els cossos de bombers han alertat repetidament de l'augment de petits incendis als voltants de nuclis urbans i àrees naturals. Molts d'aquests conats es deuen a descuits, però també s'han detectat actes vandàlics o negligències que acaben afectant el medi ambient.