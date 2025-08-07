Preocupació per un incendi forestal: A prop d’una zona residencial

La tranquil·litat d'una tarda d'estiu pot veure's alterada en qüestió de minuts per l'avanç imprevisible del foc, un enemic silenciós que cada any posa en escac la seguretat i l'entorn natural de diferents punts del territori. El risc d'incendis forestals es multiplica durant els mesos més càlids i secs, una realitat que, un cop més, torna a prendre protagonisme en ple agost, encenent les alarmes dels serveis d'emergència i de la població propera.
En la jornada d'avui, 7 d'agost de 2025, els Bombers de la Generalitat han rebut una alerta poc després de dos quarts de tres de la tarda que ha activat els seus equips en temps rècord. L'avís, rebut a les 14:34 hores a través del telèfon d'emergències 112, informava d'un incendi forestal al terme municipal d'Alforja, a la comarca del Baix Camp. La zona afectada, coneguda com les Barqueres, es caracteritza pel seu relleu accidentat i la presència d'habitatges dispersos al voltant del bosc.
Segons les primeres informacions, el foc ha començat a cremar amb baixa intensitat, però la proximitat de diverses edificacions ha fet saltar totes les alarmes. En pocs minuts, fins a dotze dotacions terrestres i un helicòpter bombarder s'han desplaçat al lloc per intentar contenir les flames. Els equips especialitzats del Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF) i de l’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) han treballat coordinadament per controlar l'avanç de l'incendi i evitar que s'acosti a les zones residencials.
Intervenció ràpida i desplegament de recursos d'emergència
Les imatges aèries difoses pels mateixos Bombers a través dels seus canals oficials mostren una columna de fum visible des de diversos quilòmetres de distància, sobrevolant la zona forestal i baixant des de la part alta del turó. Segons fonts oficials, l'incendi, tot i que actiu, es manté de moment lluny dels nuclis habitats gràcies a la direcció del vent i a la ràpida intervenció dels serveis d'extinció.
Per ara, la superfície afectada és d'aproximadament dos mil metres quadrats, una extensió considerable però que, de moment, no posa en perill immediat els habitatges.
El dispositiu desplegat inclou també la participació d'un helicòpter bombarder, que fa descàrregues d'aigua de manera constant sobre les zones més complicades d'accés per terra. Tot i la baixa intensitat de les flames, les altes temperatures i la sequedat del terreny obliguen a mantenir la màxima alerta per evitar possibles rebrots o la propagació incontrolada cap a àrees sensibles.
L'episodi registrat avui a Alforja no és un fet aïllat en un estiu especialment complex per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals a Catalunya. La combinació d'altes temperatures, manca de precipitacions i acumulació de vegetació seca converteix aquest període en un dels més delicats de l'any per als professionals que vetllen per la seguretat de l'entorn natural.
Durant els darrers estius, el nombre d'intervencions per part dels Bombers de la Generalitat ha crescut notablement, reflex de la pressió a què estan sotmesos els boscos catalans en aquest context de canvi climàtic i augment del risc d'incendis.
Les autoritats insisteixen en la importància d'extremar les precaucions, especialment en zones properes a àrees residencials o d'ús agrícola, on qualsevol descuit pot desencadenar situacions difícils de controlar. El fet que l'incendi d'avui no avanci cap als habitatges es deu tant a la rapidesa de la intervenció com a les condicions meteorològiques favorables en el moment inicial del succés.