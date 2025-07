Caos absolut a l'estació de Sants: Totes les línies tallades

Hi ha matins que, sense avís previ, converteixen la rutina en un autèntic desafiament per a milers de ciutadans. Els dies en què tot sembla avançar amb normalitat poden torçar-se de manera abrupta, especialment per a aquells que depenen del transport públic per anar a la feina, a classe o simplement desplaçar-se per la ciutat. Avui, un cop més, el panorama ha canviat de cop, i la paciència dels viatgers s'ha posat a prova com mai abans.

Una fallada tècnica paralitza el cor ferroviari de Catalunya

L'estació de Sants, la infraestructura ferroviària més important de Barcelona i de tot Catalunya, ha patit una greu avaria en ple horari matinal. Segons la informació facilitada per Rodalies de Catalunya i Adif, la circulació de trens s'ha vist interrompuda en totes les línies de Rodalies i Regionals a causa d'una incidència tècnica als sistemes de gestió de trànsit i senyalització. El succés ha tingut lloc poc després de les onze del matí d'aquest dilluns, col·lapsant de seguida el flux habitual de viatgers a l'estació i afectant milers d'usuaris en qüestió de minuts.

Mentre l'estació de Sants quedava pràcticament bloquejada, equips tècnics especialitzats s'han desplaçat ràpidament al lloc amb l'objectiu de localitzar i solucionar l'avaria al més aviat possible. Malgrat els esforços inicials i una primera restitució temporal del servei cap a les 11.26 hores, l'afectació s'ha tornat a repetir només uns minuts més tard, deixant de nou totes les línies inoperatives i sense una previsió clara de quan es normalitzaria la situació.

| ACN

Reaccions d'indignació i cansament entre els viatgers

La notícia s'ha escampat ràpidament per les xarxes socials, on el compte oficial de Rodalies de Catalunya ha reconegut la gravetat de la incidència i ha informat que els tècnics estan "treballant intensament per resoldre la situació i restablir el servei al més aviat possible". Tanmateix, aquesta explicació no ha aconseguit apaivagar el malestar dels viatgers afectats, que han inundat Twitter amb missatges d'indignació, ironia i cansament.

Els comentaris dels usuaris reflecteixen una barreja de resignació i enuig: molts assenyalen que les “incidències tècniques” s'han convertit en el pa de cada dia per a aquells que utilitzen Rodalies, i critiquen durament tant Adif com Renfe per la gestió del servei. “La paciència que gastem els usuaris de Rodalies és digna d'estudi”, afirma un usuari a X, mentre altres denuncien que la ciutadania no pot disposar d'un servei previsible i segur, llançant dures crítiques a la classe política i a la gestió estatal de la xarxa ferroviària.

Alguns missatges incideixen en la idea de boicot o abandonament del servei per part de les administracions responsables, i no són pocs els qui reclamen una investigació seriosa sobre la freqüència i naturalesa d'aquestes incidències. Entre la multitud de respostes també destaquen aquells que ironitzen amb el fet que aquest tipus d'avaries ja formen part de la rutina diària de milers de catalans, cosa que mostra la profunda desconfiança que regna entre els usuaris habituals del servei.

L'incidència, limitada a Rodalies i Regionals

Segons ha confirmat Adif, l'avaria afecta únicament els trens d'ample convencional, és a dir, les línies de Rodalies i Regionals, mentre que els serveis d'alta velocitat han pogut operar amb normalitat durant tota la incidència. Aquest detall, però, suposa un pobre consol per a la majoria d'afectats, ja que la xarxa de Rodalies constitueix la columna vertebral de la mobilitat diària a l'àrea metropolitana de Barcelona i a bona part de Catalunya.

La interrupció del servei s'ha iniciat cap a les 11.18 del matí i, malgrat un primer intent de recuperació que només ha durat uns minuts, les afectacions han continuat. Al llarg del matí, la informació oficial s'ha anat actualitzant sense que es pogués oferir una hora concreta de restabliment complet del servei. La incertesa, sumada a la manca d'alternatives immediates per als usuaris, ha generat llargues esperes, aglomeracions i una sensació generalitzada de caos a l'estació de Sants i a moltes altres de la xarxa.