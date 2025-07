Tragèdia a la TF-42: Un mort i un ferit

La tarda de diumenge va estar marcada per un greu succés que ha commocionat els veïns de la zona nord d'una de les illes més transitades del país. El que va començar com una jornada tranquil·la i festiva es va transformar, en qüestió de minuts, en un escenari d'emergència i dolor després d'una col·lisió que va deixar conseqüències irreversibles per a una de les persones implicades. La ràpida intervenció dels serveis d'emergència no va ser suficient per evitar el pitjor desenllaç.

El sinistre va tenir lloc a la carretera TF-42, una via coneguda per connectar diversos municipis i per registrar un trànsit considerable, sobretot durant els caps de setmana. El succés va passar al quilòmetre 6 d'aquesta carretera, dins del terme municipal d'Icod de los Vinos, a l'illa de Tenerife. Eren aproximadament les 18:55 hores quan el Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat (Cecoes) 112 va rebre l'alerta que canviaria el rumb de la tarda.

La trucada informava d'una col·lisió entre una motocicleta i un turisme. A partir d'aquell moment, es van activar tots els protocols previstos per a accidents greus a la carretera. La coordinació entre el Servei d'Urgències Canari (SUC), la Policia Local i els efectius sanitaris va ser immediata, mobilitzant recursos des de l'Hospital del Nord per prestar la primera assistència al lloc del sinistre.

El drama es confirma: un motorista perd la vida

A la seva arribada, els equips sanitaris només van poder certificar la gravetat de l'accident. El conductor de la motocicleta, un home de 43 anys, havia patit lesions de tal magnitud que van resultar incompatibles amb la vida. Els esforços del personal mèdic i d'infermeria desplaçat, així com de l'equip del SUC, no van aconseguir revertir la situació, certificant la defunció poc després d'arribar al punt de l'accident.

Aquesta carretera, que ha estat testimoni d'altres incidents en el passat, torna així a situar-se en el focus de l'actualitat per una tragèdia que deixa una família destrossada i la comunitat local en estat de commoció.

D'altra banda, el conductor del turisme implicat en la col·lisió va ser atès al lloc dels fets. Presentava un dolor toràcic moderat, per la qual cosa va ser traslladat en una ambulància de suport vital bàsic a l'Hospital del Nord per continuar amb la seva valoració i tractament. Fins al tancament d'aquesta edició, el seu estat no revesteix gravetat, tot i que roman sota observació mèdica.

Dispositiu d'emergència i reobertura de la carretera

Després de l'impacte, la circulació per la TF-42 es va veure afectada durant diverses hores. La Guàrdia Civil es va fer càrrec de la investigació de l'accident i de les diligències judicials, mentre els efectius de la Policia Local ajudaven a regular el trànsit per evitar nous incidents. Simultàniament, els operaris del Servei de Carreteres van treballar en la neteja i condicionament de la via, que permet la reobertura al trànsit un cop garantida la seguretat a la zona.

És important recordar que aquest tipus d'accidents, encara que puguin semblar aïllats, reflecteixen la necessitat d'extremar les precaucions en cada trajecte. Les causes exactes de la col·lisió encara s'estan investigant, però des de les autoritats insisteixen en la importància del respecte als límits de velocitat, l'atenció constant i l'ús de mesures de seguretat tant per a conductors de motos com per a qui viatja en cotxe.