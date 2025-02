Vuelve la nieve: El Meteocat avisa a estas 9 comarcas, riesgo de nivel 2 el viernes

El ambiente invernal regresa con fuerza a Cataluña tras unas semanas de relativa estabilidad. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha lanzado un nuevo aviso de situación meteorológica de peligro (SMP) por nevadas, programado para activarse el viernes a partir de las 13:00 h y prolongarse, en principio, hasta el sábado a la misma hora. Con esta alerta, se espera que diversas zonas de la comunidad autonómica vean un descenso notable de la cota de nieve y acumulaciones que podrían complicar la movilidad.

El grado de riesgo asignado es de 2 sobre 6, lo que implica precaución, sobre todo en carretera y en áreas montañosas donde las precipitaciones puedan ser más intensas. Desde el Meteocat se ha emitido un mapa detallado en el que se observa cómo el área de peligro se extiende principalmente por el Pirineo y el Prepirineo. Se estima que en estas zonas se puedan superar los 20 centímetros de espesor por encima de los 1.400 metros de altitud, mientras que en el nordeste los valores podrían rondar los 2 centímetros a partir de los 400 metros.

| Wikipedia

Las comarcas donde se prevé que la nieve tenga más incidencia son: Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Alt Urgell y Pallars Jussà. Se trata de un sector predominantemente pirenaico y prepirenaico, con áreas montañosas que pueden verse cubiertas por un manto blanco bastante significativo. Según el mismo informe, la cota de nieve rondará en general los 1.200 metros, pero no se descarta que baje puntualmente hasta los 1.000 en ciertos valles.

Si la Candelera riu...

Este escenario invernal se mantiene alineado con la tendencia de febrero, un mes que, según las previsiones, seguirá marcado por altibajos meteorológicos y la llegada esporádica de frentes fríos procedentes del Atlántico. Ya sabéis, 'si la Candelera riu, el fred es viu'; y así fue, se rió, por lo que el frío seguirá vigente. Para el viernes, se aconseja a conductores y aficionados a la montaña mantenerse al tanto de los avisos oficiales y prever la posibilidad de carreteras resbaladizas o cortadas en algunos puntos estratégicos.

Además, los cambios bruscos de temperatura podrían ocasionar episodios de viento o lluvia helada en cotas más bajas. Respecto a la evolución prevista para el sábado, el Meteocat destaca la posibilidad de nevadas residuales a lo largo de la mañana. Aun así, el grueso de la precipitación se produciría en las primeras 24 horas de la alerta, por lo que el sábado se iría recuperando cierta estabilidad, aunque con las temperaturas todavía bajas.

Las estaciones de esquí, por su parte, podrían beneficiarse de estas nevadas, siempre y cuando no se registren condiciones adversas que limiten la apertura de pistas. La caída de copos contribuirá a un mayor espesor en cotas altas, lo que resulta positivo para la práctica de deportes de invierno. No obstante, el riesgo de aludes se incrementa en algunos puntos, por lo que conviene consultar los boletines específicos antes de adentrarse en áreas no balizadas.

El Meteocat insiste en que este aviso debe tomarse con seriedad, aunque no se trate del nivel más alto de riesgo. Los usuarios de la red viaria que tengan previsto circular por las zonas avisadas deberían informarse en tiempo real sobre el estado de las carreteras. Como es habitual en estas situaciones, se recomienda llevar ropa de abrigo, un depósito de combustible suficiente, neumáticos apropiados y cualquier dispositivo que pueda facilitar la conducción en caso de nieve o hielo.