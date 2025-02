Desenllaç tràgic: Troben el cadàver d'un home desaparegut fa dos mesos

El silenci d'un camp proper a Cardedeu es va trencar ahir quan uns treballadors de la companyia Aigües de Catalunya van fer una macabra troballa. Segons ha informat El Punt Avui, durant la seva jornada laboral, van descobrir el cos sense vida d'un home en una zona propera al camí que condueix a l'empresa. La troballa, produïda a mig matí, va disparar les alertes dels Mossos d'Esquadra, que van acudir al lloc.

L'home trobat és Joan Martí Filba, veí de Cardedeu de 76 anys que feia temps que estava desaparegut des del passat 30 de desembre. La seva família havia donat la veu d'alarma aquella mateixa nit, en veure que no tornava a casa i no contestava al telèfon. Des de llavors, l'Ajuntament de Cardedeu i els cossos de seguretat havien llançat nombrosos avisos de cerca en un intent desesperat de localitzar-lo amb vida.

| ACN

La roba coincidia amb la descripció que es va difondre en els avisos de desaparició: una jaqueta de xandall vermella amb ratlles blanques als braços i uns pantalons grisos. El cadàver va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Barcelona, on se li practicarà l'autòpsia. Els especialistes intentaran determinar les causes exactes de la mort i confirmar oficialment la seva identitat. Mentrestant, la família, els veïns i les autoritats locals continuen commocionats pel trist desenllaç.

Commoció a Cardedeu

Tal com ha informat el mitjà anteriorment citat, Joan Martí era una persona molt coneguda a Cardedeu. Se sabia que li agradava caminar per zones rurals i passar hores assegut en un banc del centre, xerrant amb qui s'hi acostés. Aquell 30 de desembre, se'l va veure per última vegada al restaurant Guadiana 2, a la carretera de Dosrius, lloc on solia menjar i on, segons testimonis, es trobava sol.

Aquell dia, va romandre al local aproximadament entre les dotze del migdia i les dues de la tarda. Amb la bateria del seu mòbil gairebé esgotada, va demanar als responsables del restaurant que li la carreguessin. Poc després, va sortir sense que ningú pogués precisar amb exactitud la direcció que va prendre, tot i que circulaven informacions que un amic el va acompanyar fins a casa seva.

No obstant això, sembla que més tard Joan va tornar caminant a les immediacions del mateix polígon proper al Guadiana 2, on l'haurien vist ja de nit. En aquesta zona aparquen habitualment camioners que fan nit als seus vehicles. El telèfon mòbil de Joan, segons la triangulació realitzada pels Mossos, seguia activat a la mateixa àrea, cosa que va conduir a centrar-hi les tasques de cerca.

L'esforç per trobar-lo es va prolongar durant setmanes. Tant els equips d'emergència com els veïns voluntaris de Cardedeu van participar en nombroses batudes. Les cerques van abastar el polígon, camins rurals i punts on es creia possible la seva presència, arribant a rastrejar la zona on finalment ha aparegut el cos.

Segons les primeres informacions, el punt on es va trobar el cadàver es troba entre l'AP-7 i la C-35. Aquest lloc no és molt lluny del mateix polígon ni del restaurant on Joan Martí va menjar aquell dia, abans de desaparèixer. No obstant això, l'espessa arbrada i l'escàs trànsit per alguns camins rurals poden haver dificultat la seva localització.

Aquest cas ha colpejat de prop la comunitat de Cardedeu, que no havia deixat de buscar un dels seus veïns més entranyables. Bona part dels habitants es van bolcar en la difusió de cartells i informacions sobre la seva desaparició, especialment a les xarxes socials i comerços locals. Les tasques oficials de cerca s'havien suspès dies enrere, però alguns amics i coneguts continuaven amb l'esperança de trobar-lo amb vida.

Amb la troballa del cos, es tanca un capítol dolorós per a familiars i veïns que, malgrat els seus esforços, s'enfronten a un desenllaç tràgic. L'Ajuntament de Cardedeu va expressar les seves condolences a la família i amistats de Joan Martí, alhora que va lamentar profundament la pèrdua. Ara, queda esperar els resultats de l'autòpsia que determinaran les circumstàncies en què aquest veí de 76 anys va perdre la vida.