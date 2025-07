Torna a complicar-se l'incendi de Paüls (Baix Ebre): més confinaments

per Joan Grimal

La situació al Baix Ebre torna a complicar-se. L'incendi forestal declarat al terme municipal de Paüls ha patit una perillosa reactivació durant la nit de dilluns, forçant l'evacuació d'una cinquantena de persones d'una urbanització a Alfara de Carles i l'enduriment dels confinaments ja decretats.

Segons ha explicat David Borrell, responsable de l'operatiu dels Bombers de la Generalitat, dos focus secundaris s'han generat a causa d'aquest vent, que ha bufat amb més força de l'esperada. Un dels fronts s'ha dirigit cap a la carretera C-12 —ja tallada entre Amposta i Xerta— i l'altre cap a Alfara de Carles, obligant a l'evacuació immediata de diversos habitatges.

Confinament reforçat i tall de carreteres

L'evolució del foc ha obligat a revertir la relaxació dels confinaments que s'havia aplicat hores abans. Els veïns, que ja podien sortir de casa seva, però no del municipi, ara tornen a estar completament confinats als seus domicilis com a mesura de precaució. La situació és crítica i el vent continua jugant un paper determinant.

L'incendi també ha arribat a instal·lacions agrícoles. Les flames han afectat diverses naus d'una granja a la zona, tot i que de moment no es reporten danys personals. Els Bombers valoraran aquest dimarts si hi ha més estructures afectades, però per ara es manté un missatge de relativa tranquil·litat pel que fa a la seguretat de la població.

Un escenari previst, però igualment perillós

Borrell ha detallat que el comportament del foc ha canviat de manera brusca cap a les deu de la nit. “S'ha fet notar un vent fort que no esperàvem amb aquesta intensitat”, ha assenyalat. Tot i tractar-se d'una situació contemplada als escenaris previstos, la força del vent ha obligat a reorganitzar completament el dispositiu d'extinció.

L'equip treballa ara per sentir-se menys incòmode sobre el terreny i controlar els flancs de l'incendi, especialment l'esquerre, que s'estén entre Paüls i Xerta. Es tracta d'una zona crítica que s'intenta contenir des del primer moment, i que ara es reforça amb nous efectius i maquinària.

Potencial de fins a 3.000 hectàrees

Una de les dades més preocupants que gestionen els responsables de l'operatiu és el potencial de l'incendi: fins a 3.000 hectàrees podrien veure's afectades si no s'aconsegueix frenar-ne l'avanç en les pròximes hores. De moment, les flames ja han consumit 900 hectàrees, principalment dins del Parc Natural dels Ports, segons dades dels Agents Rurals.

La proximitat del foc a la carretera C-12 permet un cert avantatge tàctic als Bombers, ja que és una via accessible que facilita el moviment de vehicles d'emergència. Tot i així, la prioritat continua sent evitar que el foc la creui, cosa que complicaria encara més les tasques de contenció.

Activat el nivell d'emergència del pla INFOCAT

Davant l'empitjorament de la situació, Protecció Civil ha activat la fase d'emergència del pla INFOCAT, una mesura que reflecteix la gravetat de l'incendi i la necessitat de màxima coordinació entre cossos de seguretat, bombers i serveis de protecció civil.

El vent continua sent imprevisible, i qualsevol descuit podria reactivar focus incontrolables en qüestió de minuts. La lluita contra l'incendi de Paüls continua, amb més de 200 efectius desplegats i un dispositiu que treballa sense descans per evitar que les flames s'estenguin encara més.