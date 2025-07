Anunci urgent dels Bombers per l'incendi de Paüls (Baix Ebre): 'No se...'

per Joan Grimal

Un incendi forestal desfermat a Paüls, a la comarca del Baix Ebre, ha provocat una de les emergències mediambientals més greus de l'estiu a Catalunya. El foc, que es va iniciar dilluns 7 de juliol de 2025, ja ha calcinat prop de 500 hectàrees, el 90% d'elles dins del Parc Natural dels Ports, una zona de gran valor ecològic.

La situació continua sent crítica, i els Bombers de la Generalitat han llançat un anunci urgent per alertar sobre el risc i la dificultat de controlar les flames en les pròximes hores.

"No es podrà estabilitzar fins dimarts al migdia"

L'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha confirmat que l'incendi no s'estabilitzarà abans del migdia de dimarts, a causa de les condicions meteorològiques extremes. El vent de nord, especialment el mestral, ha complicat enormement les tasques d'extinció.

| @bomberscat, XCatalunya

Borrell va advertir en la seva compareixença que “no es pot descartar que l'incendi torni a agafar força durant la nit”, a causa de l'efecte del vent terral, que podria reforçar encara més el comportament del mestral. Aquesta combinació posa en risc l'expansió del foc cap a zones encara no afectades, especialment a prop de la carretera TV-3541, que roman tancada.

Confinaments relaxats, però continua l'alerta

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha informat que s'ha decidit relaxar les mesures de confinament als municipis de Paüls, Aldover, Xerta i Alfara de Carles. A partir d'ara, els veïns poden desplaçar-se dins del nucli urbà, tot i que l'entrada i sortida d'aquests pobles continua prohibida.

| @bomberscat

Parlon ha detallat que més de 200 efectius dels Bombers estan treballant sense descans a la zona, amb el suport de mitjans aeris de gran capacitat i helicòpters enviats pel Ministeri per a la Transició Ecològica. El Centre de Comandament Avançat s'ha instal·lat al pavelló firal de Tortosa per coordinar les operacions.

Flancs encara actius i condicions adverses

Segons els tècnics, els dos primers terços de l'incendi ja estan parcialment estabilitzats, concretament el primer tram del flanc dret i l'esquerre. Tanmateix, la part més activa continua sent el flanc esquerre, que es dirigeix cap a la carretera tancada.

Investigació en marxa i primeres hipòtesis descartades

L'inspector en cap dels Agents Rurals, Antoni Mur, ha confirmat que el foc ha afectat principalment els municipis d'Alfara de Carles, Paüls i Xerta. La investigació sobre les causes de l'incendi acaba de començar, ja que no va ser possible accedir a la zona d'inici fins ben entrada la tarda.

Per ara, Mur ha declarat que és “massa aviat” per plantejar hipòtesis clares sobre l'origen del foc. A través de les xarxes socials, els mateixos Agents Rurals han actualitzat la situació: 480 hectàrees cremades, amb danys molt significatius a l'entorn del Parc Natural dels Ports.

Una emergència que podria anar a més

El missatge dels Bombers és clar: “No es pot donar per estabilitzat l'incendi fins dimarts al migdia”. La prioritat en aquests moments és evitar que el foc avanci cap a zones habitades o que posi en risc la infraestructura viària. Per això, es manté la recomanació de no apropar-se a la zona.

El que va començar com un incendi forestal localitzat ha acabat convertint-se en una amenaça de gran escala que manté en suspens tota la comarca del Baix Ebre.