Gran ensurt en un habitatge després de cremar-se un cotxe infantil: 4 persones ferides

Un incendi en aparença menor va acabar convertint-se en un veritable ensurt per als veïns d'un habitatge a Reus. El que semblava un simple contratemps amb un cotxe infantil va acabar deslligant un foc que va provocar una intensa fumera, deixant quatre persones afectades per inhalació de fum.

Emergència en plena tarda

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va rebre l'avís de l'incendi durant la tarda de dilluns i va actuar amb rapidesa. Segons la informació proporcionada pel mateix SEM a través dels seus canals oficials, el foc es va originar en un cotxe infantil —una joguina motoritzada— que va començar a cremar sobtadament a l'interior de l'habitatge.

En pocs minuts, l'incendi va generar una gran quantitat de fum, obligant a evacuar diverses persones de l'immoble i a activar un dispositiu d'emergència amb tres unitats terrestres del SEM, a més de la intervenció dels Bombers de la Generalitat.

| XCatalunya, SEM

Quatre afectats pel fum

Com a conseqüència de l'incident, quatre persones van resultar afectades per la inhalació de fum. Entre elles, una dona va ser traslladada en estat menys greu a l'Hospital Sant Joan de Reus, mentre que un home va ser derivat amb pronòstic lleu al CUAP Sant Pere. A més, un altre menor d'edat i una segona dona van ser atesos al mateix lloc dels fets i van rebre l'alta allà mateix sense necessitat de trasllat hospitalari.

La ràpida intervenció dels serveis d'emergència va evitar que la situació s'agreugés, i els bombers van aconseguir extingir el foc abans que es propagués a la resta de l'habitatge o a immobles veïns. Afortunadament, no s'han produït danys estructurals greus ni pèrdues materials més enllà del vehicle infantil incendiat i alguns estris afectats pel fum.

| ACN

El risc ocult dels joguets electrònics

Encara que pugui semblar anecdòtic, aquest tipus d'incendis no són tan inusuals com es creu. Els joguets motoritzats per a infants —com cotxes elèctrics, motocicletes o patinets— funcionen generalment amb bateries de liti, les quals, si no es manipulen o es carreguen adequadament, poden suposar un risc de combustió.

Experts en seguretat domèstica recorden que és fonamental seguir al peu de la lletra les instruccions del fabricant, especialment pel que fa a la càrrega de bateries, evitant el sobreescalfament o la utilització de carregadors incompatibles. També es recomana no deixar aquests joguets endollats durant llargs períodes de temps.

Tranquil·litat, però amb precaució

El succés ha generat certa alarma entre els veïns de la zona, encara que les autoritats han volgut enviar un missatge de tranquil·litat. L'incendi va ser controlat amb rapidesa i els afectats evolucionen favorablement. Tanmateix, el cas ha servit de recordatori sobre la importància d'extremar les precaucions amb dispositius elèctrics, fins i tot quan es tracta de joguets per als més petits.

Des del SEM i els Bombers s'ha aprofitat l'ocasió per insistir en la necessitat de comptar amb detectors de fum als habitatges, mantenir els joguets electrònics fora de l'abast de fonts de calor, i revisar periòdicament l'estat de cables, carregadors i bateries.

Un avís que podria haver estat pitjor

Malgrat l'ensurt, el balanç final és relativament positiu gràcies a l'eficàcia de l'operatiu d'emergència. L'incident queda registrat com una crida d'atenció més sobre els perills potencials que poden amagar-se en objectes quotidians, fins i tot aquells dissenyats per entretenir els infants.

La ràpida actuació del SEM i dels Bombers va evitar una tragèdia més gran, en un episodi que va començar amb un cotxe infantil en flames i va acabar amb quatre persones ateses, una d'elles traslladada en estat menys greu a l'hospital. La prevenció i la prudència continuen sent les millors eines per evitar que incidents com aquest es repeteixin.