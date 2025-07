Atropellat per un tren: Un jove en estat crític

Un jove es troba en estat crític després de ser envestit per un tren al barri de Pedret, a Girona. El succés va tenir lloc poc abans de les dues de la tarda, quan el jove, que anava acompanyat d'una bicicleta, va creuar les vies en una zona no autoritzada, just a l'alçada del pont ferroviari que passa per sobre del carrer Pedret, a la cruïlla amb la carretera de Palamós.

Un punt d'encreuament no permès, però habitual

Tot i que l'accés a les vies està expressament prohibit, alguns veïns han reconegut que no és estrany que vianants l'utilitzin com a drecera per travessar la ciutat d'una banda a l'altra. La zona, de difícil vigilància constant, s'ha convertit en un punt conflictiu per on alguns usuaris arrisquen les seves vides per evitar donar la volta.

En aquesta ocasió, el jove va ser envestit per un tren de Rodalies en ple pas, fet que va provocar la interrupció immediata del trànsit ferroviari. L'impacte va ser violent i va obligar a una intervenció d'urgència per part dels serveis d'emergències.

Intervenció d'emergència immediata

A les 13:55 hores, els serveis d'emergències van rebre l'alerta de l'atropellament. Fins al lloc s'hi van desplaçar ràpidament efectius dels Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal, els Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El jove va ser atès al mateix lloc del succés i traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Des del centre hospitalari han confirmat que el jove roman ingressat amb pronòstic reservat. S'estan realitzant totes les intervencions mèdiques necessàries per estabilitzar el seu estat, tot i que la situació continua sent extremadament delicada.

Hipòtesi d'accident, no temptativa de suïcidi

En un primer moment, no es va descartar cap possibilitat, inclosa la d'un intent de suïcidi. Tanmateix, les primeres indagacions policials apunten que es tractaria d'un accident. Els Mossos d'Esquadra ja han iniciat una investigació formal per esclarir les circumstàncies de l'atropellament, incloent-hi la revisió de càmeres.

Es vol determinar si el jove era conscient del risc que implicava creuar les vies per aquest punt o si es va tractar d'una distracció fatal.

Impacte en el trànsit ferroviari

L'accident va tenir conseqüències immediates a la xarxa de Rodalies de Catalunya. La circulació de trens va quedar interrompuda durant aproximadament una hora a les línies R11 i RG1, que connecten Girona amb altres localitats. Posteriorment, el servei es va reprendre de manera progressiva mitjançant via única.

Aquest tipus d'interrupcions no només afecten els viatgers, sinó també l'operativa de Renfe i la gestió de la seguretat a tot el traçat ferroviari. L'incident ha reobert el debat sobre la seguretat a les vies urbanes i la necessitat de reforçar les mesures de prevenció en zones on els accessos no autoritzats són freqüents.

Crida a la prudència

Des de les autoritats s'insisteix en la importància de no creuar les vies del tren en punts no habilitats. Tot i que alguns trams puguin semblar segurs o accessibles, qualsevol distracció o mal càlcul pot tenir conseqüències fatals. En aquest cas, la víctima ha sobreviscut de manera miraculosa, tot i que en estat crític.

Les autoritats ferroviàries i municipals estudien possibles millores en la seguretat per evitar que fets com aquest es repeteixin. La vida del jove, encara penjant d'un fil, serveix com a cru recordatori que no hi ha dreceres que valguin la pena quan es tracta de creuar una via activa.