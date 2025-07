Terror en incendiar-se un avió de Ryanair

El so de les alarmes i els crits de pànic van irrompre a la matinada d'aquest dissabte a bord d'un vol comercial, transformant una tranquil·la travessia nocturna en una escena d'absolut terror. La por i la confusió es van apoderar dels passatgers en qüestió de segons, sense que ningú sospités que aquella nit es convertiria en una experiència impossible d'oblidar.

Caos i por a l'aeroport de Palma

El succés ha tingut lloc a l'aeroport de Palma, on un avió de la companyia Ryanair, que havia partit amb destinació a Manchester, es va veure embolicat en una situació d'emergència poc després de la mitjanit. Quan tot just faltaven uns minuts per a la una de la matinada, la tripulació va advertir la presència d'un incendi en un dels motors de l'aeronau, desencadenant la immediata comunicació amb la torre de control i l'activació de tots els protocols de seguretat establerts per a aquest tipus de situacions.

El foc, l'origen del qual encara no ha estat determinat, es va iniciar de manera parcial, tot i que va ser suficient per sembrar el pànic entre els ocupants de l'avió. A través de vídeos difosos a les xarxes socials, es pot observar com la tensió i el nerviosisme s'apoderen dels passatgers, alguns dels quals van optar per evacuar l'aeronau a través de les sortides d'emergència, baixant precipitadament per les ales per arribar a la pista i allunyar-se del perill.

| Canva

Evacuació d'emergència i primeres assistències

La reacció de la tripulació va ser decisiva: van ordenar l'evacuació immediata i van col·laborar activament per guiar els passatgers cap a les sortides més segures. Tot i els intents per mantenir la calma, l'escena va estar marcada per moments de caos i descontrol, ja que molts viatgers, preses de la por, van prendre decisions desesperades per posar-se a resguard al més aviat possible.

En el procés d'evacuació, divuit persones van patir lesions de diversa consideració. Segons els equips d'emergències que van acudir ràpidament al lloc, la majoria dels ferits presentaven esquinços, torçades i cops provocats per la urgència d'abandonar l'avió i l'ús improvisat de les ales com a via d'escapada.

Sis dels afectats van necessitar ser traslladats a centres hospitalaris, sent atesos tres d'ells a la Clínica Rotger i tres més a la Clínica Palmaplanas. La resta va ser atesa al mateix aeroport, on van rebre atenció mèdica per part dels sanitaris desplaçats en dues UVI mòbils i dues ambulàncies convencionals del SAMU 061.

Mentre els passatgers eren evacuats i atesos, una dotació de Bombers de l'aeroport va actuar amb celeritat per controlar i extingir l'incendi. Tot i l'ensurt inicial, la professionalitat dels equips d'emergència va permetre que el foc fos sufocat en tot just uns minuts, evitant danys majors a l'aeronau i possibles conseqüències més greus per als ocupants. Patrulles de la Guàrdia Civil també es van desplaçar fins a la pista per coordinar l'operatiu i garantir la seguretat de tots els presents.

De moment, les causes de l'incendi segueixen sota investigació, i la companyia Ryanair, juntament amb les autoritats aeroportuàries, ha iniciat una revisió exhaustiva de l'aparell per esclarir el que ha passat i prevenir futures incidències d'aquest tipus.