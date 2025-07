Mor una dona de 80 anys després de ser atropellada pel seu propi cotxe

per Iker Silvosa

La rutina quotidiana pot veure's alterada en qüestió de segons per un fet inesperat, i de vegades, els accidents més insòlits acaben tenyint de dol una família i commocionant tota una comunitat. Un succés recent torna a posar el focus en la importància d'extremar la precaució en entorns urbans i recordar que, fins i tot en els actes més rutinaris, qualsevol descuit pot tenir conseqüències fatals.

La tragèdia va ocórrer aquest divendres a primera hora de la tarda al districte de Gràcia, a Barcelona. Una dona de 80 anys havia estacionat el seu vehicle en un dels carrers del barri quan, per motius que encara s'estan investigant, el cotxe va començar a moure's de manera involuntària. La víctima, en adonar-se del desplaçament, es va veure sorpresa per la trajectòria del vehicle i va ser envestida pel mateix, resultant greument ferida.

El succés es va produir al voltant de les 14:00 hores, una franja del dia en què habitualment hi ha força moviment a la zona, fet que va generar una ràpida mobilització dels serveis d'emergència. L'incident va tenir lloc just després que la dona acabés d'aparcar el seu cotxe, cosa que porta els investigadors a centrar les primeres hipòtesis en un possible error en l'activació del fre de mà o un descuit accidental en el procés d'estacionament.

| ACN

La intervenció dels serveis d'emergència i la investigació en marxa

Tan aviat com es va rebre l'avís, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana es van desplaçar fins al lloc dels fets per assegurar la zona i realitzar les diligències oportunes. Agents especialitzats de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) es van fer càrrec de la investigació, recollint testimonis i analitzant l'estat del vehicle, amb l'objectiu d'esclarir amb exactitud les causes del tràgic accident.

Juntament amb ells, efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van intentar socórrer la víctima al mateix lloc, tot i que lamentablement només van poder certificar la seva mort com a conseqüència de les lesions patides. A més, un equip del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) va acudir al lloc per oferir suport psicològic i social als familiars i testimonis afectats per l'escena.

Des de l'Ajuntament de Barcelona s'ha expressat públicament el pesar per la mort de la veïna i s'han traslladat les condolences a la seva família i entorn, un gest habitual en aquest tipus de situacions que busca visibilitzar la gravetat de cada pèrdua a la via pública.

Sisena víctima mortal en sinistres viaris el 2025

Aquest fatídic accident eleva a sis el nombre de víctimes mortals per sinistres de trànsit a Barcelona en el que portem d'any 2025, una xifra que posa sobre la taula la vulnerabilitat dels vianants i la necessitat constant de reforçar les mesures de seguretat viària. El districte de Gràcia, conegut pel seu intens trànsit de vianants i vehicles, ha estat escenari els darrers anys de diversos incidents, fet que ha portat el consistori a implementar campanyes de sensibilització tant per a conductors com per a vianants.

Segons dades municipals, bona part dels atropellaments a la ciutat involucren factors com distraccions, errors en maniobres d'aparcament o vehicles mal assegurats després d'estacionar. Aquests fets, tot i que menys freqüents que altres tipus de sinistres, solen tenir conseqüències especialment greus a causa de la proximitat entre el conductor i la víctima en el moment de l'accident.