Brutal incendi d’un cotxe: Caos en alguns trams de l’AP-7 per diversos incidents

La jornada de dissabte ha començat amb ensurts en una de les principals artèries viàries del país, i ho ha fet en un context especialment sensible: el primer gran cap de setmana de juliol, quan milers de conductors afronten desplaçaments llargs i les autoritats adverteixen d'un alt risc a la carretera. Enmig d'aquesta alerta, el que semblava ser un dia de trànsit dens s'ha transformat en un matí marcat per imatges impactants i llargues cues, fruit de diversos incidents greus.

Un incendi espectacular paralitza el trànsit a l'AP-7

La situació més crítica s'ha viscut al terme de Constantí, a l'AP-7, on l'incendi d'un turisme ha obligat a tallar parcialment la circulació en sentit sud. Tot ha començat poc després de les deu del matí, quan diversos conductors han alertat d'un cotxe cremant-se al mig de l'autopista. Les flames, visibles des de lluny, han devorat el vehicle en qüestió de minuts, generant una columna de fum negre que es podia observar des de diversos quilòmetres a la rodona.

A les xarxes socials, els testimonis han compartit vídeos i fotografies del succés, mostrant la brutalitat de l'incendi i la ràpida propagació de les flames. La virulència del foc no només ha afectat el vehicle sinó també part de la vegetació del marge de l'autopista, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Afortunadament, no s'han registrat ferits i l'operatiu d'emergència ha treballat amb tres dotacions per extingir el foc al més aviat possible.

| ACN

Retencions quilomètriques i actualització de la situació

La presència dels serveis d'emergència i el tancament parcial de la via han provocat retencions immediates. En un primer moment, només quedava un carril obert en sentit sud, cosa que ha generat cues de fins a dos quilòmetres. Poc després, les autoritats de Trànsit han informat de la reobertura d'un segon carril, reduint lleugerament l'impacte, però mantenint les dificultats de circulació mentre els equips finalitzen els treballs de neteja i seguretat a la zona afectada.

L'episodi a Constantí no ha estat l'únic que ha complicat el trànsit a l'AP-7 durant el matí. Gairebé de manera simultània, un accident a la zona de Llinars del Vallès, en sentit Girona, ha obligat a tallar un altre carril i ha desencadenat cues de fins a quatre quilòmetres, segons les imatges difoses pel Servei Català de Trànsit.

A mesura que avançava el matí i es resolien els primers incidents, la congestió ha anat a més, arribant a provocar els actuals embussos de fins a catorze quilòmetres entre Parets del Vallès i Llinars en direcció nord, ja amb tots els carrils oberts però amb una densitat de vehicles molt més gran de l'habitual.

Cap de setmana d'alerta màxima: balanç tràgic i advertiments

Aquest episodi es produeix en un moment crític per a la seguretat viària a Catalunya. Les autoritats ja havien alertat del risc elevat per a aquest cap de setmana, davant el gran volum de desplaçaments previst i després d'una jornada prèvia especialment tràgica: ahir, tres persones van perdre la vida en diferents accidents a les carreteres catalanes, elevant a 74 les víctimes mortals en el que portem de 2025.

Trànsit i Mossos d'Esquadra han reiterat la necessitat d'extremar la precaució, recordant que qualsevol incident, com el registrat avui, pot tenir conseqüències molt greus pel que fa a seguretat i mobilitat. A més, insisteixen en la importància de mantenir la calma i seguir les indicacions dels serveis d'emergència, sobretot en situacions de risc elevat per incendis o accidents múltiples.