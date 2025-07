Actualització de l'incendi de Paüls (Baix Ebre): La situació és força extrema

per Iker Silvosa

La nit ha estat especialment llarga i angoixant per a centenars de veïns i equips d'emergència que segueixen molt de prop un dels incendis forestals més virulents dels últims anys a Catalunya. L'avenç del foc a Paüls, la intensitat del vent i la magnitud del desplegament han marcat una jornada que serà recordada per la complexitat i l'esforç sense precedents a la comarca del Baix Ebre.

El vent dispara l'emergència i amplia la zona de confinament

La situació ja era crítica ahir a la tarda, però durant la nit les ràfegues de vent de mestral, que van superar puntualment els 90 quilòmetres per hora, han provocat un comportament "bastant extrem" de l'incendi de Paüls, segons ha confirmat el cap dels Bombers, David Borrell. El canvi brusc de la meteorologia ha obligat els equips d'emergència a redoblar esforços entre les deu i les dotze de la nit, moment crític en què el foc s'ha expandit i ha obligat a ampliar el confinament a noves localitats.

Durant la matinada, l'ordre de confinament ha passat a afectar els municipis de Paüls, Aldover, Xerta, Alfara de Carles, Jesús, Bitem, Tivenys i Roquetes, així com diversos barris de Tortosa, incloent-hi Els Reguers, Remolins i Jesús. Més de 2.000 persones romanen confinades als seus domicilis, amb la recomanació de tancar portes i finestres i no sortir a l'exterior mentre persisteixi el núvol de fum dens que cobreix la zona.

Reforços de la UME

L'incendi, que ja afecta unes 2.300 hectàrees segons dades provisionals d'Agents Rurals, ha obligat a desplegar un dispositiu immens a la zona. En l'operatiu hi participen fins a 289 efectius terrestres i gairebé 90 dotacions, als quals se sumen 15 mitjans aeris i la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències (UME), que ha arribat des de les bases de Saragossa i Bétera amb onze camions i maquinària pesada. Aquest reforç militar ha estat clau per contenir alguns fronts i facilitar l'accés a zones complicades per als bombers.

L'activació extraordinària ha obligat a mobilitzar tot el personal lliure de guàrdia del cos de Bombers, cosa que significa que quatre torns complets –l'actiu, el sortint i els dos de guàrdia– han hagut de presentar-se a treballar. La col·laboració i la coordinació han estat imprescindibles en una nit on cada minut ha comptat.

Malgrat el desplegament, el fort vent i l'absència de pluges des de fa dies han dificultat enormement les tasques d'extinció. El foc ha obert un nou front entre Xerta i Paüls, on els equips no han pogut frenar el seu avanç a la carretera. L'objectiu prioritari és ara contenir l'eixamplament del perímetre i evitar a tota costa que l'incendi arribi a la Serra de Cardó, una zona de gran valor ecològic. De fet, el foc ha arribat a creuar el riu Ebre en dos punts, entre Tivenys i Tortosa, encara que de moment la situació sembla controlada a Alfara de Carles.

Carreteres tallades, evacuacions i persones ateses

L'incendi de Paüls ha provocat el tall de cinc carreteres principals de la zona: la C-12 entre Tortosa i Xerta, la TV-3541 entre Paüls i Xerta, la TV-3422 entre Alfara de Carles i Aldover, l'N-230b a Xerta i la T-301 entre Benifallet i Tivenys. Aquests talls busquen garantir la seguretat dels equips d'emergència i evitar que persones alienes a l'operatiu puguin quedar atrapades pel foc.

La virulència de les flames ha obligat a evacuar dues cases rurals i la zona de Masos de Tivenys, mentre que a la urbanització El Toscar, a Alfara de Carles, la majoria de veïns s'han autoevacuat, excepte una persona que ha hagut de ser rescatada pels bombers.

En el capítol de persones ateses, els serveis d'emergències han prestat assistència a cinc persones: un bomber ha patit un cop de calor, dos veïns han estat atesos a Xerta, una altra persona va ser trobada inconscient a Paüls (i donada d'alta poc després) i una cinquena persona ha patit un atac d'ansietat a Tivenys. A més, s'ha confirmat que han resultat danyats un parell de jardins i una granja de pollastres a Aldover.