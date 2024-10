Barcelona activa un pla d'emergència per la DANA: Tots els detalls

per Pol Nadal

L'Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla Bàsic d'Emergències Municipal per mal estat del mar en fase d'alerta davant de les previsions meteorològiques i l'increment de l'alçada de les onades. Aquest pla s'activa en fase d'alerta quan hi ha avís de mal estat del mar, quan es poden trobar una probabilitat alta onades de més de 2,5 metres i el litoral de la ciutat pateix els efectes del mar, esdevenint un perill per a les persones o el mobiliari.

Es recomana a la ciutadania que augmentin la precaució i evitin accedir a les platges. Així mateix, es recorda la prohibició d'accedir als espigons de la platja i d'entrar a l'aigua mentre oneja la bandera vermella, hissada a totes les platges.

La Guàrdia Urbana de Barcelona s'ha desplegat a l'àmbit del litoral barceloní i barra el pas als espigons i les zones on trenquen les onades per evitar riscos per a les persones.

Molta prudència

Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, altres ajuntaments afectats per la DANA, Protecció Civil i altres organismes públics han demanat molta prudència als ciutadans. Els demanen que no s'acostin a rierols, rius i altres zones inundables, perquè les lleres poden augmentar en molt pocs minuts i es poden repetir terribles escenes com les que es van viure ahir a la Comunitat Valenciana.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat un avís en xarxes socials amb què adverteix els ciutadans de Catalunya de l'arribada d'episodis de pluja i possibilitat de calamarsa de grans dimensions. Les pedres podrien tindre 2 centímetres de diàmetre i la velocitat del vent superar els 25 metres per segon.

Totes les mirades posades a València

Quan analitzem la previsió del temps per a les properes hores, és evident fixar la mirada a la ciutat de València i en altres punts de la Comunitat Valenciana. La zona de l'interior, en punts com Utiel i Requena i també la província d'Albacete van ser ahir fortament sacsejats per culpa d'una DANA, que s'ha endut desenes de morts, ferits i danys materials incalculables.

Els Bombers de la Generalitat Valenciana van haver de treballar sense parar per fer molts rescats i ara totes les crítiques estan centrades en la mala gestió del president del Partit Popular, Carlos Mazón, de qui diuen que no va tenir la previsió necessària davant la DANA que estava per venir.