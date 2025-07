Terrible xoc entre una moto i un cotxe a la C-31: mor el motorista

La tarda d'aquest divendres, que per a molts marcava l'inici del descans del cap de setmana, s'ha tenyit de dol a l'asfalt. Un violent sinistre viari ha segat la vida d'un motorista, convertint una transitada carretera de la costa en l'escenari d'una tragèdia. L'estrèpit de la col·lisió ha trencat la calma vespertina, desencadenant un ampli dispositiu d'emergències que ha treballat a contrarellotge en un entorn de caos i desolació.

Els fets han tingut lloc en un punt especialment conegut per la seva bellesa paisatgística, però també per la seva complexitat. L'avís als serveis d'emergència s'ha registrat a les 18:27 hores, alertant d'una col·lisió frontal entre una motocicleta i un turisme.

A la seva arribada, els sanitaris només han pogut certificar la mort del conductor de la moto, les lesions del qual eren incompatibles amb la vida. El conductor del cotxe, per la seva banda, ha patit ferides de caràcter lleu i ha estat evacuat a l'Hospital de Bellvitge per a una valoració més exhaustiva.

| ACN

Un desplegament massiu a la 'carretera de les costes'

El fatídic accident ha tingut lloc al quilòmetre 175 de la carretera C-31, a l'altura del terme municipal de Sitges, a la comarca del Garraf. Aquest tram, popularment conegut com la "carretera de les costes", és una via que serpenteja vora el mar, unint diverses localitats costaneres i sent especialment freqüentada per motoristes durant els caps de setmana i els mesos d'estiu, atrets per les seves corbes i les seves espectaculars vistes.

La gravetat del succés ha obligat a mobilitzar un considerable operatiu. Quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al lloc per assegurar el perímetre, regular el trànsit i posar en marxa la investigació pertinent. Simultàniament, quatre unitats terrestres del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han acudit per atendre les víctimes.

Com a conseqüència directa del xoc i per facilitar la feina dels equips, la C-31 ha hagut de ser tallada completament en tots dos sentits de la marxa, generant importants retencions i obligant els conductors a buscar rutes alternatives en una hora d'alta afluència.

| ACN

La investigació i la negra estadística de 2025

Mentre els agents de la policia autonòmica treballaven sobre el terreny recollint proves i testimonis, s'ha obert una investigació per esclarir les causes exactes que han provocat aquesta col·lisió frontal. Els investigadors analitzaran la velocitat de tots dos vehicles, les condicions de la via i qualsevol possible distracció o maniobra antireglamentària que pogués haver desencadenat el sinistre. Aquest tipus de xocs frontals solen estar associats a avançaments indeguts o a la invasió del carril contrari, tot i que totes les hipòtesis romanen obertes.

Aquest tràgic succés eleva una xifra ja per si mateixa alarmant. Segons les dades oficials proporcionades pel Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima mortal ja són 81 les persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres de Catalunya des de principi d'any.

Cada número en aquesta estadística representa una vida truncada i un drama familiar, un fosc recordatori de la fragilitat humana a la carretera. La mort d'aquest motorista a Sitges no és només un incident aïllat, sinó una peça més en el dolorós trencaclosques de la sinistralitat viària, un problema de seguretat pública que segueix exigint la màxima prudència i responsabilitat a tots els usuaris de la via.