Espectacular incendi d’un cotxe a la C-31

La tranquil·litat d'una tarda de divendres es va veure abruptament interrompuda per una densa columna de fum negre i la resplendor de les flames en una de les principals vies de la Costa Brava. Un vehicle, per causes que encara s'investiguen, es va convertir en una bola de foc, generant una escena de gran tensió i obligant a la intervenció immediata dels equips d'emergència.

El succés va paralitzar momentàniament la circulació i va recordar als conductors la vulnerabilitat a la qual s'exposen a la carretera, on un dia qualsevol pot transformar-se en una situació d'alt risc.

L'incident, que podria haver tingut conseqüències molt més greus, es va gestionar amb una eficàcia notable, demostrant la importància d'una resposta coordinada i ràpida davant aquest tipus d'emergències que, malauradament, són més comunes del que es pensa, especialment durant els mesos d'estiu.

| @bomberscat, XCatalunya, fotogigi85

L'actuació ràpida dels bombers va ser clau

L'alerta va saltar a les 14:21 hores d'avui divendres. L'avís va mobilitzar una dotació dels Bombers de la Generalitat, que es va desplaçar amb celeritat fins al punt quilomètric 310 de l'autovia C-31, al terme municipal de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà). A la seva arribada, els efectius es van trobar amb un turisme completament envoltat de flames, que afectaven amb especial virulència tota la part davantera i l'habitacle interior del cotxe.

Seguint el protocol, els bombers van desplegar el seu equip i van atacar el foc amb una línia d'aigua. La seva intervenció es va centrar no només a sufocar les flames que devoraven el vehicle, sinó també a controlar un front secundari que amenaçava de complicar la situació.

La calor de l'incendi havia provocat que la vegetació propera a la cuneta comencés a cremar, un risc extremadament alt en una zona mediterrània i en plena temporada estival. Afortunadament, la perícia i velocitat de la dotació van permetre extingir ambdós focus, el del cotxe i el petit conat forestal, abans que el foc es propagués per l'entorn. Un cop finalitzades les tasques d'extinció, l'equip es va assegurar que no quedessin punts calents que poguessin revifar les flames.

Un punt negre en una artèria vital de la Costa Brava

El succés va tenir lloc en un tram de la C-31, una carretera que funciona com una de les artèries principals de comunicació a la Costa Brava. Aquesta via suporta una elevada densitat de trànsit, que es multiplica durant els caps de setmana i la temporada turística, ja que connecta importants localitats costaneres com Platja d'Aro, Palamós o la mateixa Santa Cristina d'Aro.

Un incident d'aquestes característiques en una hora de gran afluència, com és el migdia d'un divendres, té el potencial de generar importants retencions i col·lapsar la mobilitat a la zona.

Tot i que el cotxe va quedar totalment calcinat a la seva part frontal i interior, la conseqüència més positiva de la ràpida intervenció va ser l'absència de ferits.

| ACN

La imatge del vehicle, reduït a un esquelet de metall ennegrit, dona una idea de la virulència del foc i del perill al qual es van enfrontar tant el seu conductor com la resta d'usuaris de la via. Aquest tipus d'incendis en vehicles solen originar-se per fallades mecàniques o elèctriques, com sobreescalfaments del motor, fuites de combustible o curtcircuits, i suposen un recordatori constant sobre la importància d'un correcte manteniment de l'automòbil.