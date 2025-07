Un mort i diversos ferits en un terrible accident a la N-II

La tarda d'aquest divendres ha quedat tenyida de dol després d'un violent succés que ha segat una vida i ha deixat diverses persones ferides. Una col·lisió frontal entre dos vehicles ha desencadenat una tragèdia que torna a posar sobre la taula la perillositat de certs trams de la xarxa viària i el degoteig incessant de víctimes a l'asfalt.

L'impacte, d'una virulència extrema, va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències que va treballar a contrarellotge en un escenari desolador, mentre el trànsit quedava completament interromput, generant el caos entre els conductors.

El fatídic sinistre va tenir lloc al voltant de tres quarts de quatre de la tarda a la comarca de l'Alt Empordà. Concretament, el xoc es va produir al quilòmetre 747 de la carretera N-II, al seu pas pel terme municipal de Borrassà, a la província de Girona. Per causes que els Mossos d'Esquadra ja es troben investigant, dos turismes van col·lidir de manera frontal, convertint un viatge rutinari en un malson.

Un mort i dues ferides traslladades a l'hospital

El balanç de l'accident ha estat devastador. El conductor d'un dels cotxes implicats va perdre la vida a l'acte a conseqüència de la brutal col·lisió. La seva acompanyant, una dona que viatjava al seient del copilot, va resultar ferida de caràcter menys greu. A l'altre vehicle hi viatjava únicament la seva conductora, que també va patir ferides de pronòstic menys greu.

Totes dues dones van ser ateses al lloc pels efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) abans de ser evacuades d'urgència a l'Hospital Josep Trueta de Girona per a una valoració més exhaustiva i rebre el tractament necessari. La ràpida intervenció dels serveis sanitaris va ser crucial per estabilitzar les ferides i evitar conseqüències pitjors.

L'operatiu d'emergències desplegat va ser notable. Fins al lloc s'hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, que es van fer càrrec de regular el trànsit i d'iniciar la investigació per esclarir les circumstàncies del xoc. A més, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar en l'excarceració de les víctimes i en la neteja de la calçada, mentre que el SEM va activar tres unitats terrestres per atendre els afectats.

Com a conseqüència directa del sinistre, la carretera N-II va haver de ser tallada completament en sentit nord, cosa que va provocar importants retencions i desviaments en una via que canalitza un gran volum de trànsit.

Un tram amb un historial negre

Aquest tràgic succés torna a posar el focus en la perillositat de la carretera N-II al seu pas per les comarques de Girona. Durant dècades, aquesta via ha estat escenari d'innombrables accidents mortals, guanyant-se a pols la trista reputació de ser un dels punts negres més conflictius de la xarxa viària catalana. L'alta densitat de trànsit, amb una convivència constant entre turismes i un elevat percentatge de camions que la utilitzen com a ruta internacional cap a França, juntament amb trams d'un sol carril per sentit i nombroses interseccions, conformen un còctel d'alt risc.

Les reivindicacions per al desdoblament complet de la N-II i la seva conversió en l'autovia A-2 en aquesta zona han estat una constant per part d'ajuntaments, plataformes veïnals i usuaris. Tot i que s'han executat millores i desdoblat alguns trams, encara persisteixen quilòmetres de carretera convencional que suposen un perill latent per a milers de conductors cada dia.

Aquest accident mortal se suma a una estadística ja per si mateixa desoladora. Segons les darreres dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), amb aquesta víctima ja són 80 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres de Catalunya des de principi d'any.

Una xifra que evidencia que, malgrat els esforços en conscienciació i seguretat, la sinistralitat viària continua sent una xacra social de primer ordre que destrossa famílies i deixa una empremta inesborrable. Cada número en aquesta estadística és una història truncada, un recordatori de la fragilitat de la vida i de la responsabilitat compartida que tots tenim al volant.